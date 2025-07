La Juventus non molla Balerdi, ma il Marsiglia fa muro: le ultime | CM.IT

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, s’infiamma il mercato bianconero: David è ufficiale, al lavoro per Sancho e non solo

Sono giorni decisamente importanti per quanto riguarda le mosse di calciomercato della Juventus. Damien Comolli, il dirigente plenipotenziario in attesa dell’arrivo di un direttore tecnico e un direttore sportivo, sta lavorando alacremente per rinforzare la rosa.

Intanto, l’ex presidente del Tolosa ha piazzato il primo colpo ingaggiando l’attaccante Jonathan David. Il canadese è arrivato a parametro zero, senza contare i 12.5 milioni di euro di commissioni, dopo la scadenza del contratto col Lille e ha firmato fino al 30 giugno 2030. Un innesto di alto livello per il reparto avanzato.

Adesso, i piemontesi si stanno concentrando su Jadon Sancho, tornato al Manchester United dopo l’annata al Chelsea conclusasi con la vittoria della Conference League della squadra guidata dall’ex bianconero Enzo Maresca. Oggi potrebbero arrivare novità importanti anche su questo fronte.

Senza dimenticare le altre trattativa in ballo che riguardano i giocatori arrivati in prestito secco nell’estate scorsa. Per Randal Kolo Muani c’è da convincere il Paris Saint-Germain ad accettare una nuova proposta di prestito, con diritto/obbligo, ma i parigini non sembrano essere ben disposti. Stesso discorso con il Porto per Francisco Conceicao: la prima proposta è stata già rispedita al mittente, come raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, ma i discorsi proseguono e si punta sulla volontà, anche per quanto riguarda il transalpino, di continuare l’avventura con la società italiana.

Non solo attacco: per la difesa la Juve punta Balerdi. La posizione del Marsiglia

Per quanto riguarda, invece, la difesa il nome che circola da tempo è quello di Leonardo Balerdi. Il 26enne centrale argentino, in possesso del passaporto italiano, è un vecchio obiettivo che torna di moda ad intervalli regolari. Ma non sarà per niente facile portarlo in Italia.

#Balerdi–#Juventus: l’#OM non vorrebbe cedere il difensore argentino, nonostante le molte squadre interessate. Serve un’offerta davvero importante per strapparlo a #DeZerbi @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) July 7, 2025

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante i molteplici interessamenti per il proprio capitano, il Marsiglia ha tutta l’intenzione di trattenere il calciatore alla corte del mister Roberto De Zerbi. Una posizione forte data anche dal lungo contratto, fino al 30 giugno 2028, che lega il nativo di Villa Mercedes al club della Ligue 1. Chiaramente, le cose potrebbero cambiare in caso di un’offerta decisamente importante, superiore ai 30 milioni di euro: in quel caso, si potrebbe iniziare a ragionare su un’eventuale cessione.

Da ricordare che i marsigliesi stanno parlando con la Juve di Timothy Weah, anche se le operazione sarebbero comunque scollegate. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.