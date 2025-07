DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 4 luglio

Tutti gli affari e le trattative di calciomercato delle big di Serie A e dei top club del resto del Mondo

Segui minuto per minuto le principali operazioni di calciomercato di Inter, Juventus, Napoli, Milan e le altre big di Serie A che infiammano l’estate italiana.

Dall’arrivo di Jonathan David in bianconero, al caso Calhanoglu che potrebbe scatenare una serie di affari in casa Inter. Il Milan cerca il centravanti e Retegui è finito nel mirino di Tare, ma è tentato dai soldi arabi. Intanto in rossonero sbarca Ricci, già ufficializzato. Per la mediana resta in corsa anche Jashari.

07:17 Napoli, Beukema ad un passo Sam Beukema vuole il Napoli e chiede agli agenti di chiudere prima del raduno estivo del Bologna la trattativa con il Napoli. Nel frattempo i rossoblu si tutelano con Vitik, centrale dello Sparta Praga. Napoli e Bologna proveranno a concludere l’operazione Beukema per 30 milioni di euro. Restano aperti i dialoghi per Ndoye.