Nasce il nuovo Monza americano: da Burdisso al futuro di Galliani, è rivoluzione totale

Il club lombardo, appena retrocesso in Serie B, cambia pelle e passa agli americani: tutte le grandi novità per la rinascita della squadra

Il Monza cambia pelle e lo fa con la cessione ufficiale e definitiva della società da parte della Fininvest S.p.A. alla Backett Layne Ventures (BLV). Nella giornata di ieri, 1 luglio 2025, il capitale del club è stato ceduto al gruppo statunitense al 100%. La prima tranche ha visto una suddivisione dell’80% delle quote da cedere entro l’estate e il restante 20% da acquistare entro il giugno del 2026.

Un passaggio necessario dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi nel 2023 e la retrocessione in questa stagione, con l’amaro ultimo posto in Serie A. Tempo di voltare pagina e di rimettere a disposizione del club una realtà più giovane e che possa investire con maggiori energie le proprie risorse per tentare una rapida risalita verso la massima serie.

Il nuovo Monza americano: come sarà strutturato il club

Come ogni passaggio di società che si rispetti, ci saranno anche dei cambiamenti all’interno dell’organigramma del club. Pur mantenendo un’ossatura del passato, per non disperdere il lavoro fatto in questi anni, che ha portato a soddisfazioni importanti come il 12° posto nella stagione 2023-24 o, ancor meglio, l’11° dell’annata precedente da neo promossa.

Dopo l’annuncio legato al nuovo allenatore, Paolo Bianco, saranno altri i ruoli a subire modifiche nella squadra brianzola. Il nuovo proprietario, Brandon Berger, però, non ha intenzione di privarsi del tutto Adriano Galliani, anzi. Una figura così importante e storica nel calcio italiano, ricoprirà un ruolo differente.

In un primo momento, si crede che l’ex amministratore delegato possa avere un ruolo all’interno del consiglio di amministrazione. Fininvest, infatti, ha confermato che manterrà almeno una rappresentanza del cds, per il 20% di quota residua fino al prossimo anno. In una seconda fase, poi, si vedrà quale sarà il ruolo migliore per il dirigente.

La Beckett Layne Ventures, vanta da tempo una forte esperienza nello sport professionistico e ha dedicato un grande focus sul calcio europeo. Si inizierà quindi con mettere le basi per la programmazione sportiva della società, che punta a una risalita immediata in Serie A, anche grazie a una rosa, sì da sistemare, ma non di livello così debole.

A proposito di mercato, il ruolo di direttore sportivo ricadrà su Nicolas Burdisso, con Mauro Baldissoni, già advisor e rappresentante in Italia dell’azienda americana, che prenderà il posto di Galliani come amministratore delegato. Una base di partenza importante per cercare di dare al Monza nuovamente spazio in Serie A.

Con la cessione agli americani, si chiude ufficialmente e definitivamente l’avventura del gruppo Fininvest nel mondo del calcio. Una storia iniziata nel 1986, ben 39 anni fa, con il Milan, prima dell’approdo al Monza nel 2018 con il lavoro della famiglia Berlusconi che è riuscita a portare il club dalla Serie C alla Serie A, sfiorando persino il sogno europeo.