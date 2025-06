DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 30 giugno

Il Napoli a caccia sempre della punta. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, gli intermediari per Nunez proseguono i contatti per far abbassare la richiesta del Liverpool, ma la strada resta molto complessa. Lucca è in ogni caso pronto: c’è l’accordo con il calciatore e l’Udinese.

