Juventus, assalto a Osimhen: il sì del nigeriano e le cifre dell’affare col Napoli

I bianconeri fanno sul serio per il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli. Le ultime

La Juve ripiomba su Victor Osimhen. I bianconeri sono a caccia di una prima punta, anche se è ancora tutto da risolvere il problema Vlahovic. In ogni caso, secondo ‘Sky Sport’, Comolli e soci fanno sul serio per il centravanti nigeriano che ha detto no al trasferimento in Arabia, all’Al-Hilal di Inzaghi perché desideroso di rimanere nel calcio che conta.

Per l’emittente satellitare nello scorso weekend ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza juventina e l’entourage del classe ’98 di Lagos. L’obiettivo è strappare il sì di Osimhen, per poi andare a trattare l’ingaggio.

Ricordiamo che il centravanti nigeriano ha uno stipendio di poco superiore ai 10 milioni di euro netti, un peso enorme per il Napoli il quale sta infatti cercando con tutte le forze un nuovo acquirente.

L’Al-Hilal sarebbe stato il massimo, poiché garantiva tutti i 75 milioni della clausola. Per ‘Sky Sport’, però, pure la Juve sarebbe propensa a trattare con gli azzurri sui valori della suddetta clausola, che non è valida per i club italiani. Anche il Galatasaray, che quest’anno lo ha avuto in prestito, è pronto a prendere il cartellino a titolo definitivo.