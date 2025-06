Juventus, il casting in difesa continua: ecco quanto costa Federico Pereira | CM.IT

Nonostante gli impegni di campo, la società continua a monitorare il mercato a caccia di rinforzi

Poco meno dí ventiquattr’ore e la Juventus giocherà il suo ottavo di finale del Mondiale per Club.

L’avversario, il Real Madrid di Xabi Alonso, è decisamente proibitivo, ma dopo la manita contro il Manchester City di Pep Guardiola, gli uomini di Igor Tudor avranno sicuramente voglia di rifarsi.

Problemi di formazione, soprattutto in difesa, attanagliano però l’allenatore croato. Oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal, anche Savona è out. Gatti, che era dato per titolare, ha saltato l’ultimo allenamento a causa di uno stato febbrile ed è in forte dubbio.

Emergenza in difesa che si va ad innestare con le eventuali operazioni di mercato per rinforzare la squadra, soprattutto in questo reparto. E c’è un nome nuovo che sta circolando in queste ore.

La Juve segue Pereira da tempo, la valutazione del Toluca

Stiamo parlando di Federico Pereira, 25enne calciatore del Toluca, fresco protagonista della fase a gironi del Mondiale per Club. Il centrale uruguaiano, in possesso del passaporto italiano, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è da tempo sul taccuino degli scout della Juventus.

Dal gennaio del 2024 in Messico, è legato al Toluca da un contratto valido fino al 2028 e la valutazione del cartellino è pari a 12 milioni di euro, cifra decisamente alla portata dei bianconeri qualora dovessero affondare il colpo. Allo stato attuale, è bene precisarlo, non sono previsti contatti tra tutte le parti in causa. Vedremo se arriveranno novità nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.