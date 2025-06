Lazio, conferme su Tchaouna al Burnley: tutti i dettagli | CM.IT

Affare in chiusura come anticipato stamane da Calciomercato.it: l’esterno classe 2003 dirà addio ai biancocelesti dopo una sola stagione

Loum Tchaouna sta per lasciare la Lazio. Trova conferme totali la notizia di questa mattina di Calciomercato.it sull’esterno franco-belga in partenza per l’Inghilterra, destinazione Burnley fresco di ritorno in Premier League dopo i 100 punti conquistati nella passata Championship.

La chiusura era prevista proprio in queste ore, con il club di Lotito che incasserà 15 milioni di euro per il cartellino del 21enne preso l’estate scorsa dalla Salernitana e pagato circa la metà.

#Tchaouna vicinissimo al #Burnley. Affare ai dettagli per 15 milioni di euro. La chiusura è prevista in queste ore#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 25, 2025

Tchaouna saluterà la Lazio dopo una sola stagione, in cui ha collezionato 37 presenze comprese le 11 in Europa League. La Serie A e l’Italia, invece, due anni dopo il suo arrivo dal Rennes per circa 3 milioni di euro.