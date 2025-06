Calciomercato: tutte le news in tempo reale di mercoledì 4 giugno

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti

Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti.

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter ha catalizzato ovviamente l’attenzione nella giornata di martedì, con il tecnico piacentino che oggi volerà a Parigi per definire l’accordo con l’Al-Hilal. Il club nerazzurro punta Fabregas per la panchina e tratta con il Como per liberare lo spagnolo. La Juventus intanto intensifica i contatti per David, mentre il Milan stringe i tempi per chiudere il colpo Modric.

08:35 Roma, Ghisolfi su Svilar: "Vogliamo rinnovare il contratto" Ghisolfi, Ds della Roma, si pronuncia sul rinnovo di Svilar: “Come ho sempre detto, lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo rinnovare perché se lo merita: Mile ha disputato una grande stagione ed è diventato un giocatore importante del club”, le parole del dirigente giallorosso al ‘Corriere dello Sport’.