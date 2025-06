Agente Donnarumma: “Piace all’Inter, inutile nasconderlo. PSG? Ecco come stanno le cose” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni di Enzo Raiola dopo l’incontro in sede con il vice Ds nerazzurro Baccin

L’inviato di Calciomercato.it ha raccolto le dichiarazioni di Enzo Raiola, agente di Donnarumma, dopo il summit con l’Inter nella sede di viale della Liberazione per parlare con Baccin del futuro di Cocchi, altro suo assistito.

FUTURO DONNARUMMA – “Donnarumma piace all’Inter, inutile nasconderlo. Piace a tante squadre. Oggi però non c’è nessun discorso con l’Inter, zero assoluto. Napoli? Pura fantasia, non c’è nulla. Non abbiamo fatto nessuna battuta, solo le congratulazioni per la vittoria del PSG. Gigio ha salutato tutta la squadra nello spogliatoio a Monaco e gli amici di Nazionale”.

RINNOVO PSG – “Abbiamo avuto un confronto col PSG dopo la finale e a breve ne riparleremo. Tutto senza nessuna fretta”.

ADDIO INZAGHI – “Non è una cosa che è nata l’altro giorno, c’era già qualcosa. Non si è deciso dopo la finale. Avevano l’idea che il mister poteva partire e si sono premuniti sul dopo. Credo che abbiano una lista di priorità e presto faranno la loro scelta. Poi, chiunque allenatore vorrebbe venire qua per allenare l’Inter”.

NAZIONALE – “L’Italia per Donnarumma lui è fondamentale, subito dopo la Champions è entrato nel mood della Nazionale che gli sta molto a cuore. È troppo importante arrivare a questa benedetta qualificazione per il Mondiale”.

FUTURO COCCHI – “Su Cocchi troveremo un punto d’accordo. Matteo ha molte richieste, è molto attenzionato e stiamo valutando tutto, anche perché l’Inter ci tiene a valorizzarlo”.