De Laurentiis blinda il Napoli e attacca: “Non hanno sempre giocato in maniera chiara”

Le dichiarazioni del numero uno degli azzurri: dal mercato al futuro del club, ma non solo. Il punto della situazione

E’ un fiume in piena Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del Napoli, a margine dell’evento dedicato ai ritiri, ha parlato ovviamente del club azzurro, a partire dalla stagione che ha portato allo Scudetto.

Il presidente dei campani ha così esaltata Antonio Conte: “E’ merito suo se siamo arrivati così in fondo e abbiamo vinto uno scudetto che forse qualcuno ha sottovalutato. C’è stato un campionato incredibile: 82 punti non vogliono dir nulla, una volta noi siamo arrivati a 91 senza vincere…”

Inevitabilmente si parla anche di calciomercato. Aurelio De Laurentiis ha voglia di rendere ancora più grande il suo Napoli, con Antonio Conte alla guida: “Siamo attivi, ma prima di un mese non sapremo nulla. Nelle ultime settimane ci avete fatto comprare almeno 70 calciatori“.

Poi arriva la conferma su De Bruyne: “È nata tre mesi fa – prosegue il numero uno del Napoli -. Non è la mia operazione più importante però, ma è un fuoriclasse anche con una età avanzata. Un tassello in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo quattro competizioni”.

De Laurentiis: “Non venderei mai il Napoli”

Nel corso dell’intervento, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del futuro del club. In passato si è spesso scritto e detto una possibile cessione della squadra ad un nuovo proprietario. All’orizzonte, ormai da tempo, non sembra esserci alcun compratore.

E non pare essere proprio un problema per De Laurentiis, intenzionato a tenersi stretto il suo Napoli: “Anche se mi offrissero 2 miliardi e mezzo, non venderei mai il club. Lo terrò fino a quando morirò, poi dopo decideranno i miei figli. Già nel 2017 ho avuto una offerta importante per vendere“.

Arriva inoltre una battuta che non è certo passata inosservata e potrebbe alimentare nuove polemiche: “Noi e la Juventus siamo stati quelli che hanno raggiunto i massimi livelli negli ultimi dieci anni, con una certa costanza. Poi si sa che la squadra del nord è una squadra che non ha sempre giocato in maniera chiara. Io vi assicuro che il Napoli ha giocato sempre in maniera chiara perché il mio è un modus vivendi”.