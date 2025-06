Incontro con Fabregas e clausola Vieira: l’Inter ha fretta

I nerazzurri a caccia del nuovo allenatore non vogliono perdere tempo: tra i candidati sia il tecnico del Como che quello del Genoa

L’Inter e Simone Inzaghi hanno deciso di separarsi. Il club nerazzurro e il tecnico piacentino si sono ufficialmente detti addio, con Inzaghi che volerà in Arabia Saudita per allenare l’Al-Hilal.

Il club nerazzurro dovrà dunque trovare un nuovo allenatore e diversi sono i nomi sul taccuino. Si è parlato di un possibile ritorno di José Mourinho, con il Fenerbahçe disposto a liberare l’allenatore portoghese. In cima alla lista però sembra esserci Cesc Fabregas. Il club nerazzurro molla ancora la presa sul tecnico spagnolo, ma convincere il Como non è facile. I lariani puntano fortemente sull’allenatore iberico e vogliono costruire il proprio ambizioso progetto con lui alla guida. Lo stesso Fabregas ha parlato di credere nel progetto Como, ma l’Inter è volata a Londra per trattare. E in serata, come riferisce ‘Sky Sport’, sarebbe previsto proprio un incontro con l’allenatore.

La dirigenza nerazzurra, parallelamente, sta mantenendo in vita le piste alternative. Piace Cristian Chivu, tra gli artefici della salvezza del Parma, atteso domani proprio dal club ducale per parlare di rinnovo contrattuale, ma in queste ore si sta scaldando la candidatura di Patrick Vieira, che è subentrato a stagione in corso sulla panchina del Genoa ed è riuscito a salvare i rossoblù con largo anticipo ereditando una situazione certamente non semplice. Vieira, tecnico che ha accumulato esperienza anche in campionati esteri come Francia e Inghilterra, ha una clausola di 500mila euro.