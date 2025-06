Reijnders via, Modric non basta: Tare e Allegri in sede per il grande colpo

Le ultime sul centrocampista che dovrà prendere il posto del calciatore olandese: il punto della situazione

Tra il Milan e Tijjani Reijnders è finita. I segnali erano arrivati forti e chiari da diverse settimane, ma solo nelle scorse ore è arrivata la fumata bianca, con l’olandese che si trasferisce al Manchester City per 55 milioni di euro più 15 milioni di bonus.

Ma Igli Tare non è stato a guardare e dopo il blitz croato, ha chiuso per Luka Modric. Un colpo non certo di prospettiva, ma l’ex Real Madrid porterà al Milan esperienza, leadership e classe, qualità che non potranno che tornare utili. Per il centrocampista un contratto di un anno più uno a 3,5 milioni di euro netti.

Luka Modric, però, non può certo rappresentare l’erede di Tijjani Reijnders. Il popolo rossonero si aspetta altro, si aspetta un colpo importante che possa far tornare l’entusiasmo. Se lo aspetta anche Massimiliano Allegri, oggi a Casa Milan, per fare il punto della situazione in vista del raduno a Milanello che scatterà fra un mese. Il tecnico livornese è stato visto sorridente ed è convinto sul fatto che Igli Tare riuscirà a costruire una squadra vincente.

Il calciomercato del Milan sarà davvero lungo, anche perché si attendono novità per quanto riguarda Theo Hernandez e Mike Maignan. Per il terzino, il Diavolo aspetta che il suo agente porti la giusta offerta; per il portiere, invece, Allegri nutre la speranza di vederlo ancora in rossonero.

Milan, ecco il centrocampista box to box: Allegri vuole un grande colpo

Tornando ai possibili innesti a centrocampo, le priorità potrebbero adesso essere cambiate e ci sono valutazioni in corso. Ricci è da sempre un nome in cima alla lista, ma il tanto atteso affondo non è arrivato e Allegri preferirebbe avere un centrocampista box to box, che garantisca gol.

Facile pensare a Rabiot, ma tra le parti di via Aldo Rossi, si è tornati a pensare a Milinkovic-Savic, per il quale l’ex Juve stravede. Il suo agente ha ottimi rapporti con Igli Tare, ma il centrocampista dovrebbe rinunciare a buona parte del suo stipendio, percependo non più di 4/5 milioni.

Serve dunque una scelta di vita, ma ritrovarsi a giocare con il fratello (è uno dei nomi che piace in caso di addio di Maignan, ma non solo) potrebbe incentivarlo. In queste ore, inoltre, qualcuno è tornato a sognare Sandro Tonali. Il suo costo, però, è ancora più proibitivo. In queste ore, dunque, si sogna in grande. I tifosi hanno bisogno di farlo e Igli Tare lo sa bene