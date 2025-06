Milan, attesa per Reijnders: Ricci non è il sostituto | CM.IT

Il punto della situazione in casa rossonera. Ecco cosa succederà questa estate a centrocampo, con l’arrivo di Massimiliano Allegri

I prossimi giorni dovrebbero essere quelli del rilancio del Manchester City per Tijjani Reijnders. Gli inglesi devono superare i 70 milioni di euro per far vacillare il Milan. La prima proposta, inferiore ai 60 milioni, non ha, infatti, certo convinto il club rossonero, che non ha alcuna intenzione di svendere il proprio giocatore migliore.

Già da domani inizieremo a capire se i Citizens hanno intenzione di far sul serio per mettere a disposizione di Pep Guardiola l’olandese prima dell’inizio del Mondiale per Club. Il Milan ovviamente non ha fretta e sta programmando il calciomercato a prescindere dall’addio di Tiijani Reijnders, che poi eventualmente verrebbe sostituito.

Per quanto riguarda i colpi in entrata, il primo nome sulla lista della spesa continua ad essere quello di Samuele Ricci, con il quale è stato già trovato un accordo di base. Serve chiaramente quello con il Torino, che può cedere il giocatore per una cifra complessiva sui 30/35 milioni di euro.

Il Diavolo ha scelto l’italiano per rafforzare la mediana e come confermato a Calciomercato.it, non rappresenta il sostituto di Tijjani Reijnders. In caso di partenza dell’olandese, dunque, si provvederà a mettere le mani su un altro centrocampista. In mediana le trattative saranno diverse.

Milan, il punto sul centrocampo

Innanzitutto Igli Tare dovrà piazzare tutti quei calciatori in esubero. E’ rientrato Yacine Adli, che dopo la buona annata alla Fiorentina non faticherà a trovare squadra. Può essere utilizzato per abbassare il prezzo di Ricci, ma attenzione al cartellino di Tommaso Pobega, che a Urbano Cairo è sempre piaciuto.

Per l’italiano si aspettano segnali da Bologna, che vorrebbe tenerlo, ma spendendo di meno di 10 milioni di euro. Come successo con Alexis Saelemaekers, lo scorso anno, dunque, anche l’ex granata è pronto a tornare. Rischia la stessa sorte Ismael Bennacer, con il Marsiglia poco propenso a riscattarlo. Una decisione definitiva, però, non è ancora arrivata.

Chi non si muoverà dal Milan è Youssouf Fofana, che sarà una pedina importante anche con Massimiliano Allegri. Bondo finalmente verrà provato e poi si prenderà una decisione, ma dovrebbe restare al pari di Ruben Loftus-Cheek. Tutti sono convinti che l’inglese sarà l’uomo in più del livornese. E Musah? Stavolta difronte ad un’offerta da 20 milioni di euro verrebbe ceduto. Piace in Inghilterra. Per rafforzare il centrocampo, sul taccuino di Igli Tare, oltre a Ricci, ci sono comunque altri nomi: Caviglia è un’idea concreta. Al momento, invece, non lo è Adrien Rabiot.