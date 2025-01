Milan sotto assedio, offerta da 90 milioni per Leao

Le ultime sul futuro dell’attaccante portoghese: super offerta per il numero dieci del Diavolo. Il punto della situazione

E’ un momento davvero caldo in casa Milan. Nelle ultime ore i giocatori finiti sul tavolo delle trattative di via Aldo Rossi sono stati tantissimi. Le attenzioni di tutto il mondo rossonero sono chiaramente sul reparto d’attacco con Alvaro Morata e Francesco Camarda pronti a salutare per far spazio ad un nuovo centravanti, quel Santiago Gimenez, per il quale si aspetta il via libera da parte del Feyenoord.

Ma negli ultimi giorni sono arrivate proposte anche per Pavlovic e Tomori, dalla Turchia e dall’Inghilterra. Le scorse ore, inoltre, sono state quelle della super offerta, davvero clamorosa, da parte del Como per Theo Hernandez. Una proposta da 40-50 milioni per i rossoneri e un contratto da sette milioni di euro netti a stagione per il giocatore. Una proposta rispedita al mittente.

Milan, gli arabi tornano a pensare a Leao

Il Milan, però, ha ricevuto un’offerta importante anche per un altro calciatore. Come era successo qualche mese fa, gli arabi sono tornati a bussare alle porte del Diavolo per Rafa Leao.

Ad aver tentato il portoghese, come raccontato da Luca Bendoni, è stato l’Al Nassr. Il club avrebbe contattato indirettamente i rossoneri per provare a mettere le mani sul numero dieci di Sergio Conceicao. La trattativa, però, di fatto, non si è mai aperta, nonostante la possibilità degli arabi di mettere sul piatto una cifra sui 90 milioni di euro. Leao continuerà a giocare al Milan, almeno fino al termine della stagione. Saranno altri a fare le valigie in questo calciomercato di gennaio davvero caldo.