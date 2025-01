Milan: Gimenez sul rettilineo finale, via libera per Camarda e Morata | CM.IT

Il club rossonero è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione. Oggi è una giornata chiave per il Diavolo pronto a cambiar volto in attacco

E’ il giorno della verità. Il Milan dopo aver alzato la propria offerta per Santiago Gimenez, superando i 30 milioni di euro, si aspetta il via libera da parte del Feyenoord. Le parti sono vicine come non mai, anche se l’ok definitivo degli olandesi non è ancora arrivato.

Anche da Rotterdam attorno al club c’è sempre più la sensazione che stavolta Gimenez possa davvero fare le valigie. Il Milan lo vuole fortemente e i contatti con il Feyenoord sono costanti per tagliare il traguardo, limando le cifre tra parte fissa e bonus. La proposta del Diavolo prevede anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Calciatore che al Milan è pronto a guadagnare una cifra da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, con i bonus.

Milan: addio a Morata, Camarda al Monza

In attesa di novità dall’Olanda, il Milan ha deciso anche di tutelarsi, contattando l’Udinese per Lucca. Ma in questo momento resta un’idea di ‘scorta’ e dunque sullo sfondo.

Nel frattempo il Milan fa spazio al nuovo attaccante. Tutto fatto per Francesco Camarda al Monza. Il giovane italiano si trasferisce in Brianza in prestito secco, fino a giugno, con la possibilità di rimanere anche la prossima stagione. A fargli spazio sarà Daniel Maldini, che va all’Atalanta per una cifra di 14-15 milioni, facendo incassa la metà al Milan. Soldi utili per chiudere per il nuovo attaccante, come quelli che il Milan andrà a risparmiare con Alvaro Morata.

Lo spagnolo è pronto a volare in Turchia, in prestito oneroso con riscatto al Galatasaray, per una cifra complessiva sui 10 milioni di euro, così da non mettere a bilancio nessuna minusvalenza. Da Istanbul garantiscono che il riscatto poi sarà solamente una formulità, con il Milan che andrà a risparmiare una trentina di milioni di stipendio lordo (ricordiamo che Morata ha contratto fino al 30 giugno 2028). Con Santiago Gimenez a Milan, dunque, lo spagnolo farà le valigie per la Turchia. Non si muove, al momento, invece, Luka Jovic, dopo il no al Monza.