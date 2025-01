Oltre 40 milioni per Theo Hernandez: offerta choc di un club di Serie A

Il terzino francese ha stroncato sul nascere ogni possibilità di approfondire i discorsi, prendendo immediatamente posizione: ecco cosa è successo

Il brutto KO di Zagabria ha in parte ridimensionato il cammino europeo del Milan, costringendo la compagine di Conceiçao a passare per i play off per provare a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Nel frattempo, però, a calamitare l’attenzione mediatica in casa rossonera sono anche le tante indiscrezioni di mercato.

Oltre alla ‘staffetta’ Gimenez-Morata, a prendersi le luci della ribalta nelle ultime ore sono state anche le indiscrezioni riguardanti il futuro di Theo Hernandez. Protagonista di una stagione lontana dai suoi standard, caratterizzata da tanti errori in fase difensiva e da pochi squilli dalla cintola in su, l’esterno mancino francese sarebbe finito nel mirino del Como. A riferirlo è gazzetta.it, che spiega come il club lariano abbia effettuato molto più di qualche semplice sondaggio esplorativo, aprendo alla possibilità di mettere sul piatto un’offerta da oltre 40 milioni di euro. Proposta da capogiro quella del club lombardo, che testimonia la volontà della proprietà del Como di puntellare un organico già profondamente rivoluzionato dalla sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, follie del Como per Theo Hernandez

Dopo aver messo le mani su Diao, Caqueret, Butez e Delle Alli, dunque, il Como ha pensato seriamente anche a Theo Hernandez. Un sogno, però, destinato a rimanere tale: l’esterno transalpino non ha aperto alla destinazione, spegnendo sul nascere ogni velleità di imbastire una trattative che avrebbe avuto del clamoroso.

Salvo clamorosi colpi di scena di una finestra invernale assolutamente vibrante per il Milan, Theo è destinato a rimanere in rossonero. Ciò non toglie, però, che il suo futuro rappresenti un rebus ancora tutto da sciogliere: diversi top club restano alla finestra, ma per il momento nessuna offerta è arrivata sulla scrivania dell’area tecnica rossonera. Come detto, a fare sul serio è stato invece il Como, che però ha trovato un muro nella risposta del calciatore.