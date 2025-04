Barella fa tremare San Siro: cos’è successo all’inizio di Inter-Bayern

Meazza e Inzaghi col fiato sospeso per Barella: duro colpo alla caviglia, le condizioni del centrocampista nerazzurro

Trema San Siro, con un big di Simone Inzaghi a terra dopo pochi minuti di gioco. Fiato sospeso per Nicolò Barella, dopo un contrasto nell’area dell’Inter con Olise all’inizio della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

L’attaccante francese al momento della conclusione è stato ostacolato dal centrocampista nerazzurro, quest’ultimo toccato duramente alla caviglia. Barella rimane a terra per oltre un minuto, soccorso dallo staff medico nerazzurro per tutte le cure del caso. Il pubblico sugli spalti e anche Inzaghi in panchina restano col fiato sospeso per qualche attimo, con l’allenatore di casa che chiama a scaldarsi Frattesi dalla panchina. Barella poco dopo si rialza e fa tirare a tutti un sospiro di sollievo, con l’ex Cagliari che rientra prontamente in campo.

Frattesi si riaccomoda così in panchina, con lo stesso Barella però che qualche minuto più tardi perde un pallone sanguinoso sulla trequarti dell’Inter: decisivo nella circostanza Bastoni, tempestivo nella chiusura su Olise lanciato a rete. Tra l’altro il numero 23 nerazzurro – al pari di Mkhitaryan, Pavard, Bastoni e capitan Lautaro Martinez – è diffidato e un cartellino giallo gli costerebbe l’eventuale semifinale d’andata contro il Barcellona.