Cambiaso e non solo: l’asse con il Manchester City vale oltre 100 milioni

Dall’Inghilterra, per la Juventus, in arrivo un maxi tesoretto o almeno questa è la speranza dei bianconeri: il punto su Cambiaso e sull’altro nome che svolta il mercato per Giuntoli

Si entra negli ultimi giorni di calciomercato, convulsi e caratterizzati da un tourbillon sempre più intenso di trattative e rumours vari. Discorso valido soprattutto per la Juventus, che ha messo a segno tre acquisti finora ma non ha ancora concluso la propria opera di restyling prevista per questa finestra di trasferimenti invernali.

Dopo gli arrivi di Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga, manca ancora qualcosa per considerare soddisfacente il bilancio di questo mese di gennaio per Giuntoli e per i suoi collaboratori. La concentrazione, in entrata, è per un altro colpo in difesa di spessore, ma il tutto è legato a doppio filo alle eventuali uscite di questi giorni, che potranno aumentare o meno le risorse a disposizione della dirigenza torinese per piazzare almeno un ultimo affare.

Si sta scaldando la pista Fagioli alla Fiorentina, ma non è l’unica che vi stiamo raccontando sulle nostre pagine. Fissato il prezzo da oltre 40 milioni per la cessione di Vlahovic, anche se al momento una sua partenza a gennaio è uno scenario solo eventuale. Ciò di cui maggiormente potrebbe beneficiare la Juventus è la plusvalenza per Cambiaso, per il quale si aspetta l’offerta effettiva da parte del Manchester City. Che potrebbe fornire un vero e proprio tesoretto ai bianconeri, con un doppio colpo.

Juventus, da Cambiaso a Douglas Luiz: le cifre per sbloccare il doppio affare

Oltre al laterale mancino, che stasera non ci sarà contro il Benfica per infortunio, i campioni d’Inghilterra continuano a pensare anche a Douglas Luiz. Il brasiliano ha deluso le attese, è stato fatto un grosso investimento per lui, ma se arrivasse la giusta proposta si potrebbe anche pensare di lasciarlo andare.

Per l’ex Aston Villa la richiesta della Juventus è tra i 45 e i 50 milioni di euro, in una formula con obbligo di riscatto. Per Cambiaso, una proposta vicina ai 65 milioni di euro potrebbe generare il via libera. A quel punto, ci sarebbero eccome le risorse per un colpo in difesa, anche se tutte le piste più recenti, in questo momento, presentano delle problematiche. Si tratta Todibo, con il West Ham che però dovrebbe prima riscattarlo dal Nizza. Non arrivano ancora aperture particolari per Kelly, Danso e Hancko, ma qualcosa, sulla base di queste uscite tra i bianconeri, potrebbe sbloccarsi.