La Juve e Vlahovic mai così lontani: fissato il prezzo per la cessione | CM.IT

Il centravanti serbo non è più centrale nel progetto bianconero e va verso l’addio: occhio alla Premier e al Barcellona

Tempi duri alla Juventus per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è tornato in campo contro il Milan dopo lo stop per affaticamento nelle sfide con Torino e Atalanta, entrando nel finale di gara della sfida vinta all’Allianz Stadium con il ‘Diavolo’.

Thiago Motta contro i rossoneri gli ha preferito Nico Gonzalez come falso nueve, svelando alla vigilia del match di Champions League che la scelta di sabato è stata di natura tecnica e non di condizione fisica. “Non posso dirvi se giocherà, adesso ho più abbondanza e ho l’opportunità di scegliere“, ha chiosato l’allenatore bianconero in conferenza stampa. A Bruges probabile conferma quindi per Nico Gonzalez in attacco, con Vlahovic destinato a un’altra esclusione. Se non è una bocciatura poco ci manca, con il centravanti serbo sempre meno centrale nel progetto della ‘Vecchia Signora’ tra presente e soprattutto futuro.

Vlahovic fuori dalla Juventus: Arsenal, Chelsea e Barcellona pianificano l’assalto

Il rinnovo di contratto si è complicato negli ultimi tempi e a fine mercato ci sarà un vertice decisivo con il suo entourage (già presente peraltro a Torino) per tirare le somme sul futuro di Vlahovic.

A meno di possibili sorprese sul mercato e di un addio anticipato del serbo già nell’attuale finestra invernale. Le corteggiatrici per l’ex Fiorentina non mancano, ad iniziare dall’Arsenal che è a caccia di una punta dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Gabriele Jesus. I sondaggi però non sono arrivati soltanto dai ‘Gunners’ in Premier League, visto che sempre a Londra si è rifatto sotto anche il Chelsea per il numero nove bianconero. I ‘Blues’ di Maresca monitorano la situazione anche con vista giugno, dove potrebbe inserirsi inoltre il Barcellona se i blaugrana mancassero l’assalto a Jonathan David.

La Juve sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte, partendo da una valutazione superiore ai 40 milioni di euro. Forte anche dell’arrivo in attacco (nell’attesa di sbrigare l’intoppo burocratico con il PSG) di Kolo Muani, più funzionale per caratteristiche alla filosofia di gioco di Thiago Motta. La Juve e Vlahovic non sono stati mai così lontani…