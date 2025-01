Thiago Motta e l’esclusione di Vlahovic prima della Champions: “Scelta tecnica”

Torna la Champions League, con la Juve in corsa per l’accesso diretto agli ottavi: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bruges

La Juventus torna subito in campo dopo la bella vittoria nel big match di campionato con il Milan e domani sera sarà attesa dalla trasferta di Champions League contro il Bruges.

Incrocio decisivo per la ‘Vecchia Signora’ nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, con Thiago Motta che sorride per i recuperi lampo di Yildiz e McKennie dopo gli acciacchi rimediati sabato. Inoltre, ritorna nella lista dei convocati anche Conceicao dopo oltre due settimane di stop. L’allenatore bianconero, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bruges: “Affrontiamo un’ottima squadra, sappiamo che in casa loro è complicato giocarci. Siamo pronti a tutto e servirà una grande prestazione. Vogliamo vincere per arrivare al nostro obiettivo – esordisce Motta – La gara con il Milan ci ha dato entusiasmo, ma vedo una crescita costante di partita in partita. Adesso dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni”.

Sul possibile impiego dal primo minuto di Vlahovic, entrato nel finale contro il ‘Diavolo’ in campionato: “Non posso dirvi se domani giocherà, con il Milan è stata una scelta tecnica come le altre. Adesso abbiamo tante scelte, ma l’importante è sempre la qualità e non la quantità del minutaggio. Anche Dusan può essere un attaccante mobile e che può dialogare con la squadra”.

Juventus, Thiago Motta snobba Conte: “Non è il momento di pensare al Napoli”

Attenzione massima al Bruges, il Napoli di Antonio Conte può attendere: “Non è il momento di pensare alla partita di sabato, siamo concentrati solo sul match di domani dove servirà una grande prestazione. Poi penseremo a recuperare e a preparare la sfida di Napoli”, chiosa Thiago Motta.

L’allenatore della Juve ritrova Conceicao e recupera anche Yildiz e McKennie dopo gli acciacchi contro il Milan: “Andrà in campo la migliore formazione possibile. Kenan l’ho tolto sabato per non prendere rischi, Weston aveva un affaticamento ma ha finito la gara, mentre Francisco è da un po’ che non gioca. Vedremo domani”, conclude Thiago Motta.

Bruges-Juve, Koopmeiners in conferenza: “Parlo sempre con il mister e lavoro per dare il 100%”

Al fianco del tecnico bianconero in conferenza stampa c’era anche Teun Koopmeiners: “Sappiamo che dobbiamo migliorare, anche se le ultime partite sono andate bene. La vittoria contro il Milan certamente può darci maggiore fiducia”, sottolinea il centrocampista della Juventus.

Koopmeiners analizza il suo momento personale: “So che devo fare meglio, che posso dare di più alla squadra. Parlo sempre con il mister e lo staff su dove migliorare e crescere. Con l’Atalanta ho giocato tre stagioni dove ho imparato molto e adesso lavoro per dare il 100% anche con questa maglia. Ho fatto tante cose positive nelle ultime stagioni e ora voglio fare ancora meglio con la Juve”.