Allenatore Juve svelato in diretta: l’annuncio di Giuntoli

Svolta Juve, il prossimo allenatore annunciato dal dirigente in diretta tv poco prima della gara con il Parma: non ci sono dubbi

La Juve in campo a Parma, per un appuntamento cruciale per il proprio finale di stagione. I bianconeri hanno rilanciato l’andatura nelle ultime settimane, raccogliendo sette punti in tre gare, ma devono rispondere alle vittorie di Atalanta e Bologna, che per il momento li rimettono in quinta posizione. Per questo motivo, la gara del ‘Tardini’ non va assolutamente fallita.

Torinesi a caccia dei tre punti per recuperare la quarta piazza, a dieci giorni dallo scontro diretto con il Bologna che potrebbe indirizzare in maniera definitiva la corsa. Ha parlato delle prospettive per il rush finale del torneo Cristiano Giuntoli, dt bianconero, intervenuto a ‘DAZN’ nell’immediato prepartita in terra emiliana: “La quota Champions si è alzata con gli ultimi risultati, ma dobbiamo pensare a noi, a questa partita e a provare a vincerla – ha spiegato – Come abbiamo gestito il rinvio della gara? Di certo la cosa ci ha creato qualche disagio, abbiamo cercato di non sovraccaricare i volumi di lavoro”.

Giuntoli ha rilasciato anche dichiarazioni molto significative per il futuro e per la panchina, anticipando di fatto chi sarà il prossimo allenatore. “Proseguire con Tudor l’anno prossimo? Siamo stati chiari fin dall’inizio, la speranza è rimanere insieme, saremmo contenti di farlo, decideremo dopo il Mondiale per Club”. Una apertura di credito molto importante, che evidenzia l’impatto positivo avuto dal tecnico croato in queste poche gare dal suo arrivo, per approccio e mentalità trasmessi alla squadra e all’ambiente.

Chiusura, per Giuntoli, dedicata alle mosse relative ai giocatori in prestito per il finale di stagione: “Trattenere i giocatori in prestito per il Mondiale? Ne stiamo parlando con i club di appartenenza, le decisioni arriveranno alla fine del campionato, speriamo che vada tutto per il verso giusto”.