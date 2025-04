Milan, capolinea Conceicao: ecco perché può dire addio subito dopo il derby

Sergio Conceicao e la panchina del Milan, addio immediato in vista: le strade possono separarsi dopo il derby di stasera

Nei quattro precedenti derby, il Milan ha espresso in campo tra le proprie migliori versioni stagionali. Il problema, per i rossoneri, è stato non essere riusciti quasi mai a replicare per applicazione, concentrazione e intensità quel tipo di prestazioni, il che ha generato la stagione complicata sotto gli occhi di tutti.

Il Diavolo spera di riuscire a ripetere quanto fatto nei precedenti appuntamenti della stracittadina in questa stagione, nei quali è ancora imbattuto, ma sa anche che la partita di stasera, semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo dall’1-1 dell’andata, è di fatto l’ultima spiaggia per provare a limitare i danni in questa annata. In campionato, la squadra ha perso contatto dalle dirette concorrenti in classifica e l’ipotetico tentativo di rimonta per finire nella zona europea della classifica sarebbe molto difficile anche psicologicamente, nel caso in cui stasera, contro l’Inter, non si dovesse riuscire ad accedere alla finale. E’ una partita, quella di San Siro, che può anche rappresentare il capolinea per Sergio Conceicao.

Milan, Conceicao e lo scenario dimissioni in caso di flop nel derby: alta tensione

Nelle ultime settimane, il tecnico portoghese ha spesso e volentieri manifestato un certo nervosismo nelle conferenze stampa e nelle interviste con i giornalisti, sintomatico delle difficoltà vissute nella sua esperienza rossonera, che pure era partita con buoni presupposti con la vittoria in Supercoppa italiana.

Lo scollamento con l’ambiente e anche con la squadra potrebbe portare alla decisione di dimettersi alla fine del derby, se l’obiettivo non venisse raggiunto, anche perché Conceicao sa bene che per lui la conferma è ormai impossibile. Nell’eventualità in cui il Milan uscisse sconfitto dal campo, potremmo doverci preparare allo sfogo definitivo del portoghese. In caso di addio, la stagione si chiuderebbe probabilmente con la chiamata di Mauro Tassotti come traghettatore per le ultime cinque giornate di campionato.