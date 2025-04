Cagliari-Fiorentina, out Kean: comunicato UFFICIALE, svelato il motivo dell’assenza

Cagliari-Fiorentina senza Moise Kean in campo, l’assenza dell’attaccante viola spiegata da un comunicato del club

Due giorni dopo lo stop alle gare di campionato di Pasquetta, per la morte di Papa Francesco, si ritorna in campo. A breve, squadre sul terreno di gioco per recuperare le quattro partite per completare la 33esima giornata di campionato. Ma Cagliari-Fiorentina non avrà un suo protagonista annunciato, ossia Moise Kean.

Per la gara contro i sardi, circolavano già da qualche ora rumours sulla possibile assenza dell’attaccante. Il tutto trova conferma nel comunicato ufficiale della Fiorentina, che spiega come “Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari e non sarà tra i disponibili per la partita di questo pomeriggio. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni”.

Una assenza sicuramente importante per la formazione di Raffaele Palladino, che dovrà andare a caccia di punti pesanti per la corsa all’Europa, su un campo molto complicato, senza il suo attaccante di riferimento. Il tecnico viola, davanti, schiererà la coppia offensiva formata da Beltran e Gudmundsson, sperando di ritrovare il giocatore quanto prima per i prossimi impegni. Di seguito, le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina in campo tra poco:

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino