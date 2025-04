Juventus, annuncio dalla Francia: è fatta per Yildiz

Una nuova mossa a sorpresa per conoscere la prossima destinazione di Kenan Yildiz. Subito il nuovo annuncio dalla Francia: affare ad un passo

La dirigenza bianconera dovrà conoscere le prossime mosse strategiche per sognare in grande. La Juventus vuole allestire una rosa competitiva, ma occhio al futuro di Kenan Yildiz. Il talentuoso giocatore bianconero vorrebbe così conoscere la sua prossima sfida in carriera: ecco il nuovo annuncio dalla Francia.

Kenan Yildiz si è reso protagonista di una stagione intervallata tra alti e bassi. Il talentuoso giocatore turco è pronto a cambiare subito aria per brillare di luce propria. Un momento decisivo con l’annuncio proveniente dalla Francia: pochi minuti fa c’è stata subito una nuova accelerata per chiudere la trattativa. Kenan Yildiz è pronto a fare le valigie per conoscere subito la sua prossima destinazione: ecco la decisione arrivata pochi istinti fa. Il ds Giuntoli dovrà subito scendere in campo in prima persona per trovare subito il sostituto.

Calciomercato Juventus, il nuovo intreccio per Yildiz: l’annuncio

La dirigenza bianconera continuerà a monitorare attentamente il futuro del talento turco. Un nuovo annuncio proveniente dalla Francia per conoscere la prossima destinazione di Kenan Yildiz: ecco la nuova occasione.

Come svelato dal portale francese, footmercato, il Chelsea ha accelerato per chiudere subito per il colpo in casa Juventus: Kenan Yildiz è pronto a salutare i bianconeri per volare a Londra. Enzo Maresca potrebbe pescare anche dalla Serie A con l’obiettivo principale della qualificazione alla prossima Champions League.

Il profilo del talento turco della Juventus ha catturato le attenzioni delle big europee, tra cui i Blues. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2027, ma il Chelsea potrebbe mettere sul piatto circa 80 milioni di euro per strapparlo alla folta concorrenza. Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura definitiva: il top club inglese intende fare sul serio per arrivare alla chiusura della trattativa.

Arrivato a Torino a parametro zero dopo l’addio al Bayern Monaco, il classe 2005 subito ha scalato le gerarchie per ambire a grandi palcoscenici. Ha conquistato la Nazionale turca guidata dal Ct italiano Vincenzo Montella. Ora c’è il Chelsea sulle sue tracce per conquistare nuovi trofei a livello nazionale ed internazionale: ecco la nuova mossa a sorpresa per chiudere un nuovo affare sull’asse Torino-Londra.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare al termine di questa stagione: la Juventus vuole consolidare il quarto posto in classifica per essere protagonista nella prossima edizione di Champions League.