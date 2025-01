Thiago Motta sorride per la Champions: triplo recupero e nuovo acquisto in campo | VIDEO CM.IT

La Juventus attesa domani sera dalla sfida in casa del Bruges: arrivano buone notizie dall’infermeria per l’allenatore bianconero

Arrivano buone notizie per Thiago Motta in vista della trasferta di Bruges, penultimo appuntamento della prima fase di Champions League.

Yildiz e McKennie si stanno allenando regolarmente in gruppo e partiranno con la squadra per il Belgio nel primo pomeriggio. Allarme subito rientrato sia per il fantasista turco che per il nazionale statunitense, che erano usciti acciaccati dal match di campionato vinto sabato contro il Milan. I due giocatori bianconeri hanno smaltito i rispettivi affaticamenti e questa mattina si sono allenati insieme al resto della squadra alla vigilia della sfida di domani sera in Champions contro il Bruges.

👀 #Juventus – Buone notizie per #ThiagoMotta prima della partenza per #Bruges: oltre a #Yildiz e #McKennie, torna in gruppo pure #Conceicao nella rifinitura pre Champions. Con la squadra c’è anche #KoloMuani, in attesa che si sblocchi l’operazione con il PSG 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/wMGp08udLK — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 20, 2025

L’altro sorriso per Motta arriva da Conceicao, tornato in gruppo dopo oltre due settimane dal problema muscolare accusato nel riscaldamento della sfida di Supercoppa in Arabia Saudita con il Milan. L’allenatore italo-brasiliano ritrova quindi i pezzi in vista della gara in terra belga, decisiva nella corsa per l’accesso diretto agli ottavi di Champions.

Thiago Motta per la titolarità di Yildiz e McKennie scioglierà i dubbi soltanto domani dopo l’ultima sgambata, con il tecnico ex Bologna che sembra orientato a non rischiarli dal primo minuto e a utilizzarli in corso d’opera.

Conceicao, in caso di convocazione, andrebbe al massimo in panchina. Mbangula e Weah, protagonisti sabato contro il Milan, si candidano per una maglia da titolare, mentre in difesa potrebbe tornare dall’inizio Savona. Vlahovic, come nell’ultimo match di campionato, va verso una nuova esclusione dal primo minuto, con Nico Gonzalez favorito per agire da falso nueve in attacco. Una curiosità: insieme alla squadra questa mattina alla Continassa c’era anche Kolo Muani, in attesa che si sblocchi l’operazione con il Paris Saint-Germain e che venga definitiva la cessione del francese in bianconero.

La probabile formazione della Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.