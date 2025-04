DIRETTA Serie A, i recuperi della 33esima giornata: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juve e Torino-Udinese

Rinviate in seguito alla morte di Papa Francesco, le partite in programma lo scorso lunedì di Pasquetta si disputeranno oggi in contemporanea a partire dalle 18.30. Una decisione necessaria, visto il calendario fitto, ma che non è piaciuta molto alla Lazio, protagonista di una protesta formale alla Lega. In casa del Genoa, i biancocelesti vanno a caccia di tre punti vitali nella corsa Champions League, provando a mettersi alle spalle la delusione dell’eliminazione europea per mano del Bodo/Glimt.

In Parma-Juventus ci sono in palio punti fondamentali per la lotta salvezza e per il quarto posto, mentre in Cagliari-Fiorentina i Viola hanno bisogno di una vittoria per rimanere attaccati al treno europeo. In Torino-Udinese, invece, si sfideranno due squadre che non hanno più molto da chiedere alla classifica.

LIVE

CAGLIARI-FIORENTINA 0-0

GENOA-LAZIO 0-0

PARMA-JUVENTUS 0-0

TORINO-UDINESE 0-0

Formazioni UFFICIALI recuperi della 33esima giornata

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Beltran; Gudmundsson. All. Palladino.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

PROSSIME PARTITE: Fiorentina-Empoli 27 aprile alle 15 e Verona-Cagliari 28 aprile alle 20.45

GENOA (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Vitinha, Thorsby; Pinamonti. All. Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ARBITRO: Ayroldi

PROSSIME PARTITE: Como-Genoa 26 aprile alle 15 e Lazio-Parma 26 aprile alle 20.45

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor

ARBITRO: Daniele Chiffi (Sezione Padova)

PROSSIME PARTITE: Lazio-Parma, 26 aprile ore 20.45 Juventus-Monza, 27 aprile ore 18

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Linetty; Gineitis, Casadei, Elmas; Adams. All. Vanoli

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Payero; Ekkelenkamp; Iker Bravo. All. Runjaic

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari

PROSSIME PARTITE: Napoli-Torino domenica 27 aprile ore 20:45; Udinese-Bologna lunedì 28 aprile ore 18:30.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli* 71; Atalanta* 64; Bologna* 60; Juventus 59; Roma* 57; Lazio 56; Fiorentina 53; Milan* 51; Udinese e Torino 40; Genoa e Como* 39; Verona* 32; Cagliari 30; Parma 28; Lecce* 26; Empoli* e Venezia* 25; Monza* 15.

*Una partita in più