Thiago Motta va oltre la vittoria: “La mia filosofia non cambia”. Le condizioni di Yildiz e Conceicao

La Juventus ritorna al successo nel big match contro il Milan: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero

Torna a esultare e sorridere Thiago Motta. La Juventus ritrova la vittoria nel pomeriggio dell’Allianz Stadium contro il Milan, spezzando la serie di pareggi delle ultime partite.

I bianconeri si rilanciano in chiave Champions, con le zampate di Mbangula e Weah che schiantano la resistenza di un ‘Diavolo’ dimesso nella ripresa: “Siamo stati superiori per 95 minuti, la vittoria è meritata. Vincere porta entusiasmo e nuovi stimoli alla squadra, oggi abbiamo vinto contro una grande squadra – sottolinea Thiago Motta in conferenza stampa – È stato bello soprattutto vedere nostri tifosi uscire contenti dello stadio. Siamo stati molto bravi nelle due aree e abbiamo vinto la partita, mentre in altre occasioni non era successo e la vittoria non è arrivata”.

Sul percorso della Juventus: “I ragazzi meritavano questa vittoria, per l’impegno e il lavoro che ci mettono ogni giorno. Questa non è la mia Juve, è la nostra Juventus – spiega Motta – Quando le cose non vanno sono io il primo responsabile, abbiamo una squadra molto giovane che ha sempre voglia di migliorare e di crescere nel lavoro quotidiano”.

Juventus-Milan, Thiago Motta in conferenza: “Ho bisogno di tutti, l’esigenza è vincere”

Thiago Motta prosegue nell’analisi del successo odierno: “L’esigenza è quella di arrivare alla vittoria, il pubblico ci ha trascinato e c’era grande supporto da parte di tutto lo stadio. Alle volte abbiamo avuto delle difficoltà, ma stiamo crescendo e oggi lo abbiamo dimostrato”.

L’allenatore italo-brasiliano risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it su Vlahovic e Conceicao: “Dusan sta bene, veniva da un periodo dove è stato fuori e ci ha dato una mano nel finale. La nostra filosofia non cambia, è sempre la stessa: conta più la qualità che la quantità. Ho bisogno di tutti, ho a disposizione dei ragazzi intelligenti e dal grande spessore tecnico. Speriamo di recuperare Conceicao e di riaverlo in gruppo per la prossima gara in Champions“.

Chi rischia di saltare seriamente l’impegno contro il Bruges è Yildiz, costretto al cambio dopo il primo tempo: “Ha accusato un fastidio all’adduttore e abbiamo preferito non rischiarlo. Lo valuteremo nei prossimi giorni”. Infine, Thiago Motta applaude la prova di Mbangula e non solo per la rete del vantaggio: “Ha qualità importanti e oggi non è stato decisivo solo per il gol. Andate a vedere il lavoro che ha fatto sul raddoppio di Weah… Ha fatto bene, ma ripeto che tutta la squadra sta facendo ottime cose sul piano delle prestazioni”.