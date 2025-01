Juve, l’agente di Vlahovic è a Torino: Milan nel mirino e futuro incerto | CM.IT

Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus dalla difficile risoluzione, intanto l’agente è a Torino e l’attaccante torna ad allenarsi in gruppo in vista del Milan

Passano le settimane, ma l’incontro per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic non è nemmeno in agenda per Cristiano Giuntoli. Questo cosa può significare? Che non c’è fretta da nessuna delle due parti di sedersi intorno a un tavolo per discutere di prolungamento e che, anzi, il prossimo incontro sarà quello per valutare le eventuali offerte.

In questo senso, sono giorni caldi in casa Juventus. Ieri sera è atterrato a Caselle Kolo Muani, che in arriva in prestito secco dal Paris Saint-Germain e che mette il numero 9 bianconero in una condizione mai sperimentata in stagione: quella di avere un concorrente molto agguerrito per il posto in campo. Un aspetto da non sottovalutare e che potrebbe anche cambiare certe dinamiche mentali che hanno contraddistinto Vlahovic fino a questo momento. Non può essere un caso nemmeno che Darko Ristic, agente dell’attaccante, sia a Torino e che lo abbia voluto far sapere a tutti a tramite un post sul proprio account Instagram. Ecco cosa sta succedendo intorno all’attaccante serbo.

La Juve aspetta Vlahovic pronta a tutto: l’Arsenal cerca un attaccante subito | CM.IT

L’agente di Dusan Vlahovic è a Torino, nonostante non fosse programmato alcun incontro con la dirigenza della Juventus, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it. E allora cosa può voler significare la presenza di Darko Ristic sotto la Mole?

Da una parte sicuramente una vicinanza al proprio assistito più illustre, che non sta attraversando un grande momento in campo, ma dall’altra potrebbe anche significare che i movimenti intorno al serbo si stanno accentuando. Non è un mistero che l’Arsenal sia alla ricerca di un attaccante pronto subito dopo l’infortunio che terrà fuori per tutta la stagione Gabriel Jesus, come ha ammesso lo stesso Arteta: “Ci stiamo guardando attorno, ci proveremo, vediamo cosa possiamo ottenere”. Intanto, Vlahovic nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e sabato sera sarà a disposizione di Thiago Motta per il big match con il Milan. Questo finale di gennaio si preannuncia bollente.