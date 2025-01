Dorgu al Manchester United: affare a un passo dal traguardo | CM.IT

Quella contro l’Inter è stata la sua ultima partita con la maglia del Lecce. Il club salentino realizzerà una plusvalenza record

Patrick Dorgu si appresta a lasciare il Lecce e la Serie A. Come scritto nel pomeriggio da Calciomercato.it, il club salentino è ai dettagli col Manchester United: si discute sulla percentuale della futura rivendita, con il grosso in sostanza già definito. Sarà un’operazione da 37/38 milioni di euro bonus inclusi, con la chiusura attesa entro la giornata di domani.

Manchester United convinto di riuscire a prendere Dorgu

La scorsa settimana vi avevamo parlato di rilancio del Manchester United, convinto di poter mettere subito le mani sull’esterno danese, il primo acquisto dell’Era Amorim. Perché il Lecce aveva pubblicamente sì fatto sapere di non volersene privare, ma allo stesso tempo non poteva permettersi di far saltare un affare di tale portata.

Plusvalenza record per il Lecce

Parliamo di cifre che farebbero vacillare anche le big della nostra Serie A, di cifre storiche per il club del presidente Sticchi Damiani. Pagato appena 200mila euro e rivenduto a quasi 40 milioni, con Dorgu sarà realizzata una maxi plusvalenza che, più o meno, doppierà quella fatta con la cessione di Hjulmand allo Sporting CP.

In Italia si è mosso concretamente solo il Napoli

Dorgu era ed è un profilo apprezzato pure dalla Juventus, anche se in Italia solo il Napoli si è mosso concretamente per il 2004 originario della Nigeria. La società di De Laurentiis rappresentava la soluzione preferita da Corvino, poiché disposta a lasciarlo in Salento fino al termine della stagione. Ma non è andata oltre una proposta di 20 milioni, troppo poco rispetto allo United.

Presenze, gol e assist: i numeri di Dorgu con il Lecce

Quella contro l’Inter di domenica scorsa è stata l’ultima partita di Dorgu con la maglia del Lecce. In giallorosso, dal 2022 ad oggi, il ventenne cresciuto al Nordsjaelland ha:

Disputato 57 partite, di cui 53 in Serie A;

Segnato 5 gol;

Realizzato 4 assist;

Giocato 38 partite con la Primavera

Un Dorgu resta in Italia, è il fratello Ifenna

Per un Dorgu che va, ce n’è un altro che resta. Anche se pure lui potrebbe spiccare presto il volo. Parliamo di Ifenna, l’ultimo dei tre fratelli – il secondo, Gabriel, gioca in Danimarca – arrivato in Italia la scorsa estate grazie all’intermediazione di un agente italiano, Alessandro Acri.

A prenderlo è stato il Genoa, con la medesima formula con cui venne preso Patrick nel 2022: prestito con opzione d’acquisto. Quella di Ifenna, punta centrale classe 2006, è fissata a 300mila euro. Lo United ha messo gli occhi anche su Dorgu jr, che per ora rimane in Liguria.

Le doti di Ifenna non si discutono e, visto come è andata (alla grande) al Lecce, è molto probabile che il ‘Grifone’ eserciterà il diritto di riscatto.