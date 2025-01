Patrick Dorgu è vicino al Manchester United, scopri quali sono state le 5 maggiori plusvalenze nella storia del Lecce: il dato è pazzesco

L’avventura di Patrick Dorgu al Lecce si avvicina alla sua conclusione. L’esterno potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Manchester United, che in queste ore ha accelerato le operazioni per l’acquisto del giocatore. Dopo uno straordinario inizio di stagione con 3 gol e 1 assist in 23 presenze, il danese sta per fare le valigie e trasferirsi in Premier League.

Dorgu al Manchester United rischia di diventare la più grande plusvalenza nella storia del Lecce. Acquistato per 200mila euro dall’Under 19 del Nordsjaelland nel 2023, il classe 2004 sarà venduto per una cifra che si avvicinerà ai 37 milioni di euro. Un colpo di genio di Pantaleo Corvino, direttore tecnico del club salentino dal 2020, e dei dirigenti del club pugliese.

L’operazione potrebbe concludersi nei prossimi giorni, entro, ovviamente, la fine del calciomercato. Porterà nelle casse del club una somma di denaro immensa, che forse non era stata neanche mai immaginata al momento dell’acquisto del giovane esterno. Abbiamo quindi voluto dedicare un focus alle 5 più grandi plusvalenze nella storia del Lecce.

Valentin Gendrey, colpo di genio dalla Francia

Cresciuto nell’Amiens e approdato per 300mila euro nel 2021 al Lecce, Valentin Gendrey risulta il quinto nome tra le plusvalenze più corpose in casa Lecce. Dopo 3 stagioni in Puglia, di cui solamente due in Serie A, il terzino è stato venduto all’Hoffenheim per 8,5 milioni di euro (dati Transfermarkt) con altri 2 milioni di eventuali bonus concordati con la squadra giallorossa.

Una potenziale plusvalenza di circa 10 milioni di euro, che hanno fatto molto comodo al Lecce, che ha saputo reinvestire e tutelarsi. Oggi, Gendrey, ha raggiunto un valore di mercato di poco meno di 10 milioni totali, avendo realizzato anche 2 gol e 1 assist nelle 25 presenze in Germania.

Marin Pongracic, in cerca di spazio alla Fiorentina

Un’altra cessione risalente alla scorsa estate, questa volta conclusa direttamente con un club di Serie A. Quella di Marin Pongracic è la quarta plusvalenza maggiore per il Lecce, che ha acquistato il croato dal Wolfsburg per 1,6 milioni di euro e l’ha rivenduto alla Fiorentina per 15 milioni. Una differenza di 13,4 milioni di euro totali in positivo.

A Firenze, non ha avuto molta fortuna fin qui. Dopo un esordio shock con tanto di espulsione, ha perso il posto e non ha più giocato in campionato fino alla scorsa partita contro la Lazio. Un messaggio da parte dei Viola, che hanno ricevuto l’interesse del Napoli, rispedito al mittente dopo l’ultima prestazione del difensore.

Valeri Bojinov, il trascinatore

Altro capolavoro del Lecce per la medaglia di bronzo in questa classifica. Nel luglio del 1999 per soli 15mila euro (cifra calcolata applicando il cambio dalle lire ndr) arrivò dall’Under 19 del Pietà FC un certo Valeri Bojinov. All’epoca, l’attaccante aveva solamente 13 anni, era praticamente un bambino. Nel 2002, a 16 anni, venne promosso in prima squadra e ci rimase per 3 anni.

Dopo grandi stagioni, fu ancora la Fiorentina a comprarlo, nel 2005, per 14 milioni di euro totali. Una plusvalenza di 13,9 milioni abbondanti, che lo ha reso uno dei calciatori che hanno permesso il maggior incasso nella storia del club. I 20 gol in 78 partite con la maglia dei salentini, non sono mai più stati toccati in nessun altro club di Serie A dal bulgaro.

Mirko Vucinic, bomber assoluto

Da un attaccante a un altro, con il livello che sale ulteriormente. Secondo posto per una leggenda come Mirko Vucinic, approdato al Lecce nel luglio del 2000 a titolo gratuito dal Sutjeska Niksic. Arrivato in Italia a 17 anni, dopo aver segnato 37 gol in 118 presenze, decise di trasferirsi in un altro club giallorosso: la Roma.

I capitolini lo acquistarono nel 2006 in prestito per 3,25 milioni di euro e un anno più tardi a titolo definitivo per altri 15,75 milioni, generando una plusvalenza totale di 19 milioni di euro. Un colpo incredibile per entrambe le società, dato che a Roma l’attaccante ha disputato 203 partite, segnando 64 gol e mettendo a referto 28 assist.

Morten Hjulmand, il capitano dello Sporting Lisbona

Chiudiamo la nostra classifica con un primo posto meritatissimo e che, fino a Dorgu, sembrava difficile da superare. I 21 milioni di plusvalenza, invece, consentono a Morten Hjulmand di vincere la medaglia d’oro. Approdato in Italia nel gennaio del 2021 dall’Admira Wacker per 2,5 milioni di euro, è stato solamente 1 anno e mezzo in rosa a Lecce, per poi trasferirsi.

Nel 2023 i salentini lo hanno ceduto allo Sporting Lisbona per 19,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Oggi il centrocampista ha raggiunto un valore di ben 45 milioni di euro a quasi 26 anni, avendo vinto un campionato con i portoghesi ed essendone diventato anche il capitano. Il danese ha visto il proprio valore crescere a dismisura, auspicio che anche il suo connazionale Dorgu, che lo supererà in questa classifica, si augura per il futuro.