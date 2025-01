Manchester United pronto a rilanciare per Dorgu: fissato un nuovo incontro | CM.IT

Il Lecce vuole tenersi l’esterno fino al termine della stagione, ma gli inglesi spingono per l’acquisto in questa sessione. Le ultime di Calciomercato.it

Il presidente Sticchi Damiani ha dichiarato pubblicamente di volersi tenere Dorgu fino a giugno, perché importante nella lotta salvezza, tuttavia sulla permanenza al Lecce dell’esterno non si possono dare certezze. Questo perché il Manchester United, come appurato da Calciomercato.it, ha intenzione di rilanciare per il cartellino dell’esterno danese di origini nigeriane.

Come raccolto ulteriormente da CM.IT, tra i due club è stato fissato un nuovo summit fra tre giorni. Ma non è da escludere che possa essere anticipato, visto che i ‘Red Devils’ fanno sul serio per il 21enne di origini nigeriane che Corvino, il quale si conferma uno dei migliori Ds e talent scout a livello internazionale (non da meno il suo team), strappò al Nordsjaelland per appena 200mila euro.

La valutazione del numero 13 è ora sui 35/40 milioni di euro, cifra alla portata degli inglesi e che consentirebbe ai salentini di realizzare una plusvalenza da record oltre che storica. Può quasi doppiare quella realizzata (circa 20 milioni9 con la vendita di Hjulmand allo Sporting CP.