Genoa, c’è la firma di Ifenna Dorgu | FOTO e dettagli CM.IT

Operazione importante in prospettiva da parte del Genoa: acquistato Ifenna Dorgu, attaccante classe 2006 fratello dell’esterno del Lecce

Grande colpo in prospettiva da parte del Genoa. Coi liguri oggi ha firmato Ifenna Dorgu, fratello minore di Patrick che gioca nel Lecce. Il classe 2006 ha firmato fino a giugno 2028.

L’agente Alessandro Acri è stato l’intermediario dell’operazione che ha condotto Dorgu jr dai danesi del Koge al ‘Grifone’ con la formula del prestito più diritto di riscatto. Curiosità vuole che la firma sul contratto col Genoa sia arrivata proprio nel giorno del suo diciottesimo anno, oggi 23 agosto. Inizialmente giocherà nella formazione under 20.

Dorgu è una prima punta adattabile anche sull’esterno nata in Danimarca, ma di origini nigeriane. Per gli addetti ai lavori ha prospettive di crescita anche superiori a suo fratello, a Lecce dall’estate 2022. Nella scorsa stagione Ifenna ha realizzato 12 gol in 38 partite.