Cristante al Milan: pronto un nuovo scambio con la Roma

Il club rossonero e quello giallorosso potrebbero tornare a fare affari negli ultimi giorni di mercato. Ecco il calciatore pronto a fare il percorso inverso

Bryan Cristante non è certo un incedibile della Roma. Il centrocampista può così lasciare la Capitale anche in questa sessione di calciomercato.

Nell’ultimo periodo il giocatore è stato offerto a diverse squadre. In Serie A il suo nome è stato così accostato all’Inter nell’affare Frattesi, ma anche alla Fiorentina. I Viola, dopo aver messo le mani su Folorunsho, sono intenzionati ad acquistare un altro centrocampista. La pista Cristante, però, non si è scaldata, con il club di Firenze che ha in mente altri profili. Alla Fiorentina, infatti, piacciono Bondo, che da tempo è sul taccuino anche di Milan e Atalanta, e Fagioli. L’italiano resta in uscita dalla Juventus, ma c’è il Marsiglia in prima linea.

Milan, Cristante last minute: il punto della situazione

Il futuro di diversi centrocampisti, dunque, resta tutto da scrivere. Discorso questo che riguarda chiaramente anche Bryan Cristante.

La situazione legata al calciatore della Roma va monitorata con attenzione: il suo agente si sta, infatti, muovendo per capire se sia possibile un addio già a gennaio. Le settimane scorse c’è stato anche un contatto con il Milan. Un’idea quella di rivedere in rossonero il giocatore che non ha scaldato la dirigenza del Diavolo. Negli ultimi giorni di mercato, però, questa idea potrebbe tornare di moda.

Cristante, d’altronde, è un profilo che potrebbe far comodo nell’immediato al Milan. Un Milan che necessità di una pedina in più in mediana. Il giocatore, lo ricordiamo, non andrebbe ad occupare nessuno slot da straniero e questo non è certo un dettaglio da poco. Il classe 1995 verrebbe chiaramente iscritto come elemento cresciuto nel vivaio rossonero, in un elenco che attualmente vede solamente Gabbia oltre a Calabria.

Cristante, dunque, potrebbe davvero tornare di moda in casa rossonera. Ma è difficile pensare che il Milan possa spendere dei soldi per acquistarlo. Così come è successo ad agosto, il club di via Aldo Rossi e la Roma potrebbero tornare a fare affari per provare a migliorare le proprie rose scambiandosi dei giocatori: in estate è stata la volta di Saelemaekers-Abraham, ora potrebbe toccare a Cristante e Noah Okafor. Sì, perché i giallorossi vorrebbero mettere le mani su una seconda punta. Lo svizzero, ormai ai margini del Milan, può così essere il profilo giusto per Claudio Ranieri. Anche in questo caso, come era successo in estate, però, potrebbe essere complicato trovare l’accordo sulle valutazioni dei due elementi. Così il doppio prestito potrebbe diventare la giusta strada da percorrere per due affari last-minute.