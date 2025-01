DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 27 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

È il giorno di Renato Veiga alla Juventus: visite mediche e firma per il difensore portoghese, che arriva in prestito dal Chelsea. Giuntoli punta adesso a un altro difensore: Kelly, Todibo e Hancko sempre nella lista del Dt bianconero. Il Milan non molla Gimenez per l’attacco e prepara una nuova offerta per convincere il Feyenoord a privarsi del centravanti. Frattesi torna titolare ed è decisivo nella trasferta di Lecce, buttando acqua sul fuoco sulle voci che lo vogliono lontano dall’Inter: la Roma però potrebbe rifarsi sotto negli ultimi giorni di mercato.

08:15 Inter, Frattesi tra conferma e pressing Roma Frattesi dopo il gol contro il Lecce allontana un’eventuale partenza dall’Inter, anche se la situazione resta da monitorare nell’ultima settimana di mercato visto l’interesse della Roma per il centrocampista.