Milan, svolta per Gimenez: “Giornata chiave, è pronto per i rossoneri”

Il club rossonero continua a pensare all’attaccante della Nazionale messicana. Oggi può essere un giorno importante per il suo acquisto

Santiago Giménez è il colpo che il Milan è intenzionato a mettere a segno in questa sessione di calciomercato. Sergio Conceicao aspetta rinforzi e il centravanti della Nazionale messicana è il nome in cima alla lista dei desideri.

Il club rossonero è così pronto a migliorare l’ultima offerta, presentata nei giorni scorsi, per avvicinarsi alla richiesta di 40 milioni di euro. Il prezzo con cui il Feyenoord vorrebbe vendere il giocatore. Il Milan si fa forte della volontà del centravanti di vestire il rossonero per battere le resistenze degli olandesi, poco propensi a cederlo a gennaio. I rossoneri sperano così di averlo dopo Lille-Feyenoord di mercoledì prossimo

“Oggi è un giorno chiave nella trattativa tra il Feyenoord e il Milan. Gli italiani si avvicineranno a quanto chiedono gli olandesi. L’entourage di Santiago Gimenez vede con favore il suo approdo in rossonero”. A scriverlo su X è il giornalista Daniel Reyes Villaseñor, che conosce molto bene il centravanti e sta seguendo da vicino la trattativa.

Milan, Reyes: “Ha il potenziale per diventare un top player”

Il giornalista, nei giorni scorsi, è stato intervistato da MilanLive.it, presentando Gimenez ai lettori: “Penso che sia pronto, ma ci vorrà del tempo. Almeno un paio di mesi per abituarsi alla Serie A – afferma subito Reyes -. È sempre difficile sapere se un giocatore sarà all’altezza, ma finora Santiago Gimenez ha dimostrato di saper gestire la pressione“.

Un nuovo bomber per il Milan. Il club rossonero vuole finalmente regalarsi un vero nove: “Se il Milan sta cercando un numero nove in stile Giroud, allora lui è quello giusto. Ha il potenziale per diventare un top player. E’ ancora giovane e quello che ha dimostrato è molto buono, e la sua mentalità è quella giusta per chi vuole essere il migliore del mondo”.

Le caratteristiche di Gimenez dunque sono quelle del centravanti: “È un classico 9. Forte di testa e sa superare in astuzia i difensori. È mancino e ha un buon tiro in porta. Non è un palleggiatore, ma sa gestire bene la palla. In Messico le aspettative su di lui sono molto alte”.