Santiago Gimenez, la doppietta e il Milan: la posizione del Feyenoord | CM.IT

È ancora negli occhi di tutti gli appassionati il gol che ha aperto Feyenoord-Bayern di Champions League. E il Milan resta sullo sfondo

Non solo Kyle Walker per il mercato del Milan. Il terzino destro, proveniente dal Manchester City, è atterrato a Milano per iniziare la sua nuova avventura, ma nel frattempo si lavora anche su altre piste per rinforzare la rosa.

E il pensiero corre, inevitabilmente, al reparto avanzato con i due centravanti di ruolo, Alvaro Morata e Tammy Abraham, non incidono quanto dovrebbero. Sei gol per lo spagnolo tra tutte le competizioni, altri sei per l’inglese proveniente dalla Roma. Un ruolino di marcia scarno per la squadra allenata ora da Sergio Conceicao, subentrato all’esonerato Paulo Fonseca. E appare inevitabile intervenire in quella zona di campo, con la posizione di Luka Jovic sempre in bilico.

Nel frattempo, si lavora anche sul fronte uscite con i nomi di Samuel Chukwueze, Emerson Royal e Noah Okafor con la valigia pronta. Il terzino destro, però, starà fuori due mesi per infortunio. E, dunque, soprattutto l’ex Villarreal e l’attaccante svizzero sono pronti allo sbarco in altri club, con il primo nel mirino della Liga e il secondo della Premier League. Tiene banco anche il discorso relativo ad Alexis Saelemaekers, in prestito alla Roma nell’ambito dell’operazione Abraham e che i giallorossi vorrebbero trattenere, trovando un accordo da subito per la fine della stagione. E nei dialoghi dei giorni scorsi con la società capitolina è entrato anche Matias Soulé, con l’apprezzamento ribadito dai rossoneri per l’argentino ex Juve. Vedremo, poi, se qualcosa in questo senso si muoverà già entro la fine di questa sessione di mercato oppure direttamente nel giugno prossimo.

Milan, Gimenez nel mirino: la posizione del Feyenoord

Ma, a prescindere da tutti i nomi sopra elencati, quello che stuzzica di più il Milan e la tifoseria è quello del bomber Santiago Gimenez, ieri autore di una doppietta nel 3-0 finale rifilato dal Feyenoord al Bayern Monaco di Vincent Kompany nella settima giornata della prima fase della Champions League. Lo stesso 23enne bomber, Nazionale messicano con passaporto italiano, a fine partita non ha chiuso del tutto le porte ad una eventuale partenza (“Vediamo che succede, sono settimane chiave. Metto tutto nelle mani di Dio”, ndr) con i rossoneri che già l’estate scorsa provarono a prenderlo. Il calciatore piace, e non poco, ma c’è da scontrarsi con la posizione del Feyenoord: stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it da fonti vicine alla società olandese, la partenza di Gimenez in questa sessione di mercato non viene contemplata. La volontà è quella di continuare con la rosa attuale per competere su tutti i fronti. Un po’ sulla falsariga di quanto successo con David Hancko, corteggiato concretamente dalla Juventus da mesi. Vedremo se le cose cambieranno in questi giorni, ma non sarà facile abbattere il muro eretto dal club di Rotterdam per i propri gioielli.