Conceicao vince e non pensa al mercato: “Gimenez? Sono stanco. Abbiamo avuto paura” – Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa, al termine della sfida di Champions League, valevole per la settima giornata

Il Milan batte il Girona grazie ad una rete di Rafa Leao e vola al sesto posto in classifica. I rossoneri di Sergio Conceicao soffrono più del dovuto, ma alla fine possono esultare per un successo davvero pesante.

Ora Mike Maignan e compagni possono davvero qualificarsi tra le prime otto in Champions League, evitando di giocare i playoff per accedere agli ottavi di finale. Il tecnico portoghese è chiaramente soddisfatto della vittoria: “Sono state fatte delle buone cose, la vittoria è importante – afferma in conferenza stampa -. Voglio ringraziare i tifosi, che sono stati con la squadra e hanno dato il supporto di cui avevamo bisogno. Possiamo dare di più, ma dobbiamo continuare su questa strada, con i ragazzi che accettano quello che facciamo. Ora serve andare a Zagabria e vincere”.

Milan, Conceicao: “Fofana può giocare tutte le partite”

Il Milan oggi ha mostrato i soliti problemi in attacco, con diversi gol sbagliati. Non è un caso se il Diavolo stia provando a prendere Santiago Gimenez, ma Conceicao non vuole parla di mercato:

“Abbiamo lavorato sulle debolezze dell’avversario, abbiamo creato diverse occasioni per far gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto più paura di prender gol che di fare il secondo, ma capisco i ragazzi. Con tutto il rispetto del Girona, stasera non dovevamo concedere quelle 2-3 azioni… Gimenez? Sono stanco”.

Sergio Conceicao, infine, parla di Youssouf Fofana, ancora in campo: “E’ giovane e ha tante motivazioni. Può giocare tutte le partite se sta bene di testa, anche perché si lavora molto bene nella fase di recupero”. Su Leao, infine, ribadisce un concetto già espresso: “Rafa ha detto che è pronto a morire per Conceicao? Quando i giocatori la pensano così, non si può non essere felici. A Leao chiedo altre cose, se ce la fa può far un importante salto di livello. Può diventare il migliore al mondo”.