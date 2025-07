DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 30 luglio LIVE

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso

Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumours, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Continua la telenovela sul futuro di Lookman: l’ultimo rilancio dell’Inter a 45 milioni di euro non basta al momento, con l’Atalanta che continua a chiedere 50 milioni per l’attaccante nigeriano. A proposito di punte, la Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani a Torino e oggi presenta Jonathan David. In uscita dalla Continassa c’è sempre Vlahovic, corteggiato dal Milan di Allegri.

LIVE

08:06 Juventus, pressing per il ritorno di Kolo Muani La Juventus spinge per il ritorno di Kolo Muani: il club bianconero, forte della volontà del giocatore di tornare a Torino, sta cercando di trovare l’intesa con il PSG.