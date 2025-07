Thiaw in bianconero: nuovo assalto, decisione già presa

Le ultime sul calciatore, tornato nel mirino del club, che l’estate scorsa aveva provato ad acquistarlo: il punto della situazione

Dopo l’acquisto di Estupiñán e la cessione di Lorenzo Colombo, il calciomercato del Milan è tornato a vivere un momento di stallo. Uno stallo, ovviamente, dovuto alla questione Ardon Jashari.

Come è noto, l’ultima offerta messa sul piatto dal club rossonero — 33/33,5 milioni di euro di base fissa più 4,5 milioni di bonus — non ha convinto il Club Brugge, che chiede almeno 35 milioni garantiti più 5 di bonus. La trattativa non è saltata e il braccio di ferro continuerà ancora per qualche giorno.

Nel frattempo, Igli Tare sta lavorando alle uscite, con diverse pedine ancora da sistemare: da Ismael Bennacer, passando per Yacine Adli, Yunus Musah e Noah Okafor, il Diavolo spera di incassare un bel po’ di milioni. Milioni che il Milan pensava di riuscire a ottenere dalla cessione di Malick Thiaw. D’altronde, tra il club rossonero e il Como era tutto fatto: accordo trovato per 25 milioni di euro, ma il tedesco non ha detto sì a Cesc Fàbregas, nonostante un’offerta da quattro milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan, il punto su Thiaw e la difesa

Thiaw è così rimasto in rossonero, decidendo di presentarsi a Milanello in anticipo, con il desiderio di guadagnarsi la fiducia di Massimiliano Allegri.

Fiducia che, dopo poche settimane, pare sia stata conquistata: dall’entourage del calciatore arrivano segnali positivi. Il centrale tedesco, che al Milan percepisce meno di un milione di euro, si dice dunque felice di continuare la propria avventura al Diavolo.

Ma il giornalista Lasha Kokiashvili, sul proprio profilo X, scrive che il Newcastle sarebbe tornato a mostrare interesse per Malick Thiaw. È vero che la scorsa estate i Magpies avevano pensato al tedesco, senza però presentare una proposta convincente.

La valutazione del calciatore è nota, ma oggi la cessione di Thiaw non è più una priorità. Non lo è nemmeno quella di Fikayo Tomori, che come compagno di reparto sta convincendo sempre più Massimiliano Allegri. Del reparto difensivo, l’intoccabile è ovviamente Matteo Gabbia, ma anche Pavlović alla fine potrebbe rimanere. Senza nessuna cessione, il Milan potrebbe comunque acquistare un nuovo centrale, qualora Allegri decidesse di giocare stabilmente con una difesa a tre, accantonando così l’arrivo di un terzino destro.