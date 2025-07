Inter, preso un nuovo difensore ma non è Leoni: annuncio UFFICIALE

Operazione chiusa con un club di Serie A: prestito con diritto di riscatto

L’Inter è molto attiva sul calciomercato e non solo per la questione Lookman. Poco fa il club nerazzurro ha annunciato l’acquisto di un nuovo difensore.

Non si tratta di Giovanni Leoni, il quale rimane però la priorità assoluta per quanto concerne la zona centrale del reparto arretrato.

Dopo aver chiuso la pratica Lookman, in un senso o nell’altro, e più in generale quella riguarante l’arrivo di una seconda punta abile nel saltare l’uomo, la dirigenza si concentrerà sul talento del Parma.

L’obiettivo è raggranellare un sostanzioso tesoretto dalle cessioni degli esuberi per poi andare all’assalto del cartellino, valutato sui 35/40 milioni.

Il difensore che ha preso oggi ufficialmente l’Inter è, in realtà, un terzino destro. Parliamo di Simone Cinquegrano, ieri in sede per firmare il contratto coi nerazzurri.

✍🏻 #Inter – Simone #Cinquegrano in sede per la firma con l’Under 23: il terzino classe 2004 arriva dal #Sassuolo in prestito con diritto di riscatto 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/YLjwvi9A7J — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 29, 2025

Il classe 2004 andrà a rinforzare la neonata Under 23 interista, affidata a mister Vecchi e che l’anno prossimo debutterà nel Girone A di Serie C. Il Ds Andrissi ha chiuso l’operazione col Sassuolo “a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club nerazzurro”.