“Lookman vuole andarsene”: conferma UFFICIALE dell’Atalanta

Il nigeriano, accostato all’Inter, sempre più al centro delle voci di mercato: arriva la conferma da parte del club orobico

Ademola Lookman resta il grande obiettivo dell’Inter. Da un nerazzurro all’altro: il club meneghino punta deciso al nigeriano. Il rilancio dell’Inter però non ha ancora ricevuto il benestare dell’Atalanta, con Marotta che sta riflettendo su eventuali piani B.

La proposta interista però non ha ancora convinto gli orobici, anche se dal club bergamasco le parole di Luca Percassi sono piuttosto chiare. L’ad ha infatti confermato come il giocatore abbia manifestato il desiderio di lasciare Bergamo al termine della conferenza di presentazione di uno dei nuovi acquisti, Honest Ahanor. “Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, non sto svelando un segreto. In tutti i nostri ragionamenti era il giocatore che sarebbe dovuto partire, perché una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutti cosa è successo con Retegui. E per Ademola, nonostante i tanti interessamenti, non c’era stato nulla di concreto”.

Nulla fino a quando non si è fatta sotto l’Inter. “Almeno fino a ieri quando è arrivata offerta Inter che è una società con cui abbiamo ottimi rapporti. Ho visto Marotta in lega con cui ho grande rapporto e in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta. Però i tempi e valori di uscita dell’Atalanta li decide solo l’Atalanta. Retegui non era nei nostri piani di farlo uscire perché è arrivato da poco. L’offerta per Lookman ripeto è solo da ieri”. Ora bisognerà capire quelle che saranno le intenzioni sia dell’Inter che dell’Atalanta: capire se i bergamaschi accetteranno la proposta e se, in caso contrario, i meneghini vorranno alzare la posta.