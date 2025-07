Inter, ecco l’offerta per Bisseck: risposta già arrivata e sostituto scelto

Assalto dalla Premier al difensore tedesco, legato ai nerazzuri fino a giugno 2029 ma non tra i pochi incedibili

Non solo Lookman, l’Inter è più che mai impegnata anche sul fronte cessioni. Fin qui nessun big o semi-big è partito, ma da qui alla chiusura del calciomercato estivo tutto può ancora succedere.

In casa nerazzurra si contano sulle dita di una mano gli incedibili. Tra questi non figura certo Bisseck: i nerazzurri si aspettavano l’arrivo di un’offerta dalla Premier, e così è stato.

Fabrizio Biasin ha confermato la notizia pubblicata stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’, ossia che per il difensore tedesco è partito all’assalto il Crystal Palace.

Il giornalista di ‘Libero’ ha confermato anche che ha presentato un’offerta da 32 milioni di euro, ma ha aggiunto che la stessa è stata stata già rifiutata dal club di Oaktree.

A suo avviso Marotta e Ausilio valutano l’ex Aarhur oltre 40 milioni di euro. A Calciomercato.it risulta una valutazione simile, con base di almeno 35 milioni.

Parliamo di una cifra molto importante per un giocatore che è cresciuto molto nel biennio ad Appiano, ma che nella scorsa stagione ha palesato qualche limite. Sulle sue tracce ci sono comunque altre società di Premier, dove è stato vicino prima dell’approdo in nerazzurro nell’estate 2023.

Bisseck è costato circa 7 milioni e ha un costo a bilancio di poco più di 3 milioni, per cui la proposta del Crystal Palace avrebbe permesso ai nerazzurri di registrare una plusvalenza di quasi 30 milioni.

Il club londinese è stato retrocesso in Conference, poiché il patron John Textor è anche azionista di maggioranza del Lione, qualificatosi in Europa League e riammesso in Ligue 1 dopo il cambio presidenziale.

Vedremo se il Crystal Palace rilancerà oppure no per Bisseck, il quale a novembre scorso ha rinnovato fino a giugno 2029 vedendo salire il suo ingaggio a circa 1,2/1,5 milioni. Nel contratto sarebbe presente una clausola risolutiva da 120 milioni.

De Winter se parte Bisseck (o Pavard): ma c’è il ‘pericolo’ Premier

Per ragioni economiche e anagrafiche l’Inter preferirebbe cedere Pavard, autore di un’annata deludente anche per problemi fisici, ma ad oggi il francese non ha un mercato di grande livello.

La partenza dell’ex Bayern, o dello stesso Bisseck aprirerebbe le porte a Koni De Winter, da tempo il prescelto dalla dirigenza interista.

Il 23enne belga non è alternativo a Leoni, dato che l’Inter lo vede come braccetto di destra e non nelle vesti di difensore centrale della linea a tre. Per tale ruolo il 18enne del Parma rimane la priorità.

De Winter piace molto, ma è legato a un’eventuale cessione di Bisseck o Pavard perché l’Inter lo considera un braccetto di destra. Per il ruolo di centrale il nome in cima rimane Leoni. @interliveit @calciomercatoit pic.twitter.com/8GSvlERjtu — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 24, 2025

Il Genoa lo valuta sui 25 milioni di euro, col 20% della futura cessione che spetta alla Juventus. Per De Winter è molto ‘calda’ la pista Premier.