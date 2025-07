La Juventus fa felice Tudor: il bomber arriva entro sabato

La Juve accelera sul mercato per accontentare l’allenatore croato e rinforzare il reparto offensivo dopo l’arrivo di Jonathan David

Evidentemente Jonathan David non può bastare alla Juventus e Igor Tudor per puntare a un campionato di vertice e inserirsi nel duello tra Inter e Napoli per la corsa scudetto.

L’allenatore bianconero si aspetta un altro rinforzo di spessore in attacco, considerando che Dusan Vlahovic è in uscita e fuori dal progetto della ‘Vecchia Signora’. Inutile nasconderlo: la priorità resta il ritorno di Randal Kolo Muani, come ammesso anche pubblicamente nelle scorse settimane da Comolli.

Il Dg della Juve spinge per riconsegnare a Tudor il nazionale francese, con i dirigenti della Continassa che hanno accelerato per trovare una soluzione in tempo stretti. Kolo Muani è una diretta richiesta del tecnico croato e insieme a David andrebbe a comporre un tandem offensivo di livello internazionale sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, Comolli accelera per il ritorno di Kolo Muani: il piano B è Nuñez

L’Intesa però con il Paris Saint-Germain non è stata ancora trovata e la Juventus lavora per strappare il sì del sodalizio campione d’Europa. Kolo Muani come dicevamo è una precisa richiesta di Tudor e ha sempre rappresentato la priorità per Comolli in attacco.

Il PSG vorrebbe incassare dalla cessione dell’attaccante valutandolo 45-50 milioni di euro, o in alternativa avere garanzie sull’obbligo di riscatto. Mentre la Juve – frenata dalle uscite e dagli esuberi in rosa – mette sul piatto un prestito oneroso più diritto di riscatto. La dirigenza bianconera punta ad accelerare i tempi e consegnare Kolo Muani a Tudor entro il fine settimane in vista della partenza del ritiro in Germania. Perciò la Juventus potrebbe spingersi a un prestito oneroso alto tra i 10 e i 15 milioni per dare maggiori garanzie al Paris Saint-Germain, oltre a un obbligo di riscatto condizionato.

La partita è apertissima e la ‘Vecchia Signora’ fa leva sulla volontà del centravanti di ritornare a Torino, preferendo la squadra bianconera alle altre eventuali destinazioni. Dalla Premier League inoltre non sono arrivate offerte concrete e il Milan non si è spinto oltre un semplice sondaggio. L’alternativa a Kolo Muani è rappresentata al momento da Nuñez, in uscita dal Liverpool e con la Juve che punterebbe sempre a un prestito con diritto di riscatto per l’attaccante uruguaiano.