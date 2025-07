L’hanno convito, ha detto sì: rinforzo dal Napoli campione d’Italia

Convincerlo non era assolutamente semplice, ma alla fine con credibilità ed un progetto tecnico ambizioso la dirigenza ci è riuscita.

Adesso bisogna passare alla fase successiva: trattare con il Napoli per trovare un accordo sul prezzo del cartellino del giocatore, ma la sensazione è che non sarà complicatissimo, anche perché l’ottimo rapporto tra le due società potrebbe ulteriormente facilitare questi discorsi. Ovviamente guai a parlare di affare fatto, anche perché sul campione d’Italia si sarebbe registrato l’interesse di un’altra squadra di Serie A, eppure la sensazione è che prima di quanto ci si possa effettivamente immaginare si riuscirà ad andare a dama.

Hanno convinto il campione d’Italia: ha detto sì

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, prossimo a mettere a segno una cessione importante. Il calciatore, mai realmente preso in considerazione da Antonio Conte, si è rassegnato all’idea di lasciare la società campione d’Italia, desideroso di trovare fiducia e continuità altrove, sempre in Serie A.

Essendo un profilo piuttosto appetibile il suo nome è stato accostato a diverse squadre nel corso di questo calciomercato, ma solo una avrebbe attirato la sua attenzione, non solo a livello economico ma anche e soprattutto progettuale, visto che gli sarebbe stata promessa centralità ma soprattutto titolarità, cose che a Napoli non aveva, e non ha tutt’ora. Per questo motivo dopo un primo momento di tentennio il giocatore ha alla fine aperto a questa soluzione, dando il suo sì definitivo alla destinazione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, Giovanni Cholito Simeone si avvicina a grandi passi al Torino dopo essersi convinto che quella granata possa essere la tappa migliore per proseguire la sua carriera. Ottenuto il sì dell’argentino Urbano Cairo deve ora passare alle cose formali con il Napoli, ma gli ottimi rapporti tra i club potrebbero favorire di gran lunga i discorsi, anche perché i due presidenti non sono nuovi a chiudere affari importanti.

Affondo finale per l’attaccante: si chiude con il Napoli

Dopo il sì definitivo del giocatore il Torino è pronto ad affondare il colpo decisivo sul Cholito Simeone. L’uno potrebbe essere la situazione ideale per l’altra, anche perché così come i granata sono alla ricerca di un profilo affidabile da affiancare a Duvan Zapata, così l’argentino vuole una società che lo faccia tornare a sentire importante.

Le parti sono dunque prossime a convolare a nozze, anche se nel calciomercato, si sa, non si può mai cantare vittoria fino a quando non è tutto fatto. Ed anche questo è il caso, con il Torino che è meglio se si muova se non vuole lasciarsi soffiare Simeone, per il quale si sarebbe fatta avanti anche l’Udinese nelle scorse ore. Al momento, comunque, la preferenza dell’argentino restano i granata, ma non è da escludere che le cose possano ribaltarsi a lungo andare. Stremo a vedere.