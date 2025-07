Milinkovic-Savic al Napoli, affare fatto: cifre dell’operazione e visite mediche | CM.IT

Il Napoli sta completando un nuovo acquisto, il sesto di questa campagna è estiva: arriva Milinkovic-Savic.

Dopo il rinnovo di Alex Meret, Antonio Conte ha chiesto rinforzi per la porta. Non basta avere il numero uno in Italia, serve anche un ottimo vice per mantenere altissima l’attenzione in allenamento e la competitività in quel ruolo.

Così, il club azzurro sta per completare un grande affare, da circa 22 milioni di euro: arriva Milinkovic-Savic.

Il Napoli rinforza la porta: visite mediche per Milinkovic-Savic

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si avvicina il Milinkovic-Savic day: il serbo è in ritiro con il Torino, ma il 26 luglio si reca a Roma per le visite mediche a Villa Stuart.

Il portiere si lega al Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva superiore ai 20 milioni di euro. Superiore anche alla clausola rescissoria. Percorso inverso già annunciato per Ngonge, diventato calciatore granata.

Milinkovic-Savic sarà il vice-Meret. Operazione approfondita a giugno, post Scudetto, ma conclusa solo in queste ore. Il serbo si aggregherà al gruppo presumibilmente a Castel di Sangro.

Nel frattempo, il Napoli sta per cedere anche Victor Osimhen al Galatasaray. E non è un caso se proprio in contemporanea il Ds Manna stia provando ad approfondire la pista Sterling e allo stesso tempo chiudere per Ndoye, sempre obiettivo numero uno per la fascia sinistra. Il calciatore svizzero resta una priorità e il Napoli proverà ad avvicinarsi alle richieste del Bologna: si tratta di un’operazione superiore ai 40 milioni di euro.