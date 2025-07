Dietrofront Juve: “Vogliono la conferma di Vlahovic”

Prosegue il tormentone in casa Juventus sul futuro del centravanti serbo: non sono da escludere clamorose sorprese alla Continassa

La Juventus continua gli allenamenti alla Continassa, in attesa della partenza nel fine settimana per la Germania per proseguire il ritiro precampionato.

Igor Tudor si aspetta ulteriori rinforzi dalla società, che per il momento oltre alla conferma di Conceicao ha portato Jonathan David alla corte dell’allenatore croato. Il centravanti canadese ex Lille verrà presentato questo pomeriggio e nelle scorse settimane è sbarcato a parametro zero a Torino dopo la fine del contratto con i francesi.

A proposito di Francia, il Dg Comolli spinge per il ritorno sotto la Mole del connazionale Kolo Muani per completare il reparto offensivo a disposizione di Tudor in vista della prossima stagione. La Juve accelera per trovare in tempi brevi un accordo con il Paris Saint-Germain e accontentare il tecnico che ha messo il nazionale transalpino tra le priorità sulla lista della spesa.

Calciomercato Juventus, colpo di scena sul futuro di Vlahovic

La ‘Vecchia Signora’ continua quindi la caccia a Kolo Muani e allo stesso tempo è alle prese con la grana Vlahovic alla Continassa.

Il centravanti serbo rimane fuori dai piani della Juventus e un esubero di lusso per la squadra di Tudor. La dirigenza bianconera però fatica a trovare una soluzione per l’ex Fiorentina, che non vuole rinunciare al pesantissimo ingaggio da 12 milioni netti che percepirà nella prossima stagione a Torino. Situazione che resta ingarbugliata, con la Juve che per non incorrere in una minusvalenza ha fissato a 20 milioni di euro il prezzo del cartellino di Vlahovic. Il Milan è una delle pretendenti più accreditate per il centravanti, considerando anche la stima di Massimiliano Allegri.

Non sono da escludere però colpi di scena sul futuro del serbo e un clamoroso dietrofront da parte del club bianconero: “Due su cinque di quelli che fanno mercato in Juventus vogliono la permanenza di Vlahovic. Occhio alle sorprese – svela su ‘X’ Graziano Carugo Campi – Chi sono i cinque? Scanavino, Comolli, Modesto, Chiellini e Tudor. Qualcuno conta di più, qualcuno conta di meno: ma ognuno ha titolo per dire la sua”, ha aggiunto il giornalista che segue da vicino le vicende della ‘Vecchia Signora’.