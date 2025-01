Milan-Gimenez, il Feyenoord fa muro ma non è finita: gli indizi per la svolta

I rossoneri fanno sul serio per Gimenez, continua l’assalto al bomber: gli scenari per strapparlo agli olandesi

Dopo una vittoria preziosa in Champions League per coltivare il sogno di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, senza passare per gli spareggi di febbraio, il Milan si rituffa nel campionato e riparte dal Parma. Una gara nuovamente cruciale, per i rossoneri, che devono, in Serie A, dare una decisa sterzata al proprio rendimento se non vogliono allontanarsi troppo dalla zona Champions. Mentre la squadra, in campo, cercherà di ritrovare la propria miglior versione, al di fuori la società lavora per i rinforzi di mercato. Kyle Walker è solo l’inizio, l’obiettivo è mettere a segno almeno un altro grande colpo.

Il nome su cui il Milan punta forte è Santiago Gimenez, attaccante tornato prepotentemente d’attualità negli ultimi giorni. Già monitorato in passato dal Diavolo, il messicano piace sempre molto e a suon di gol, con il Feyenoord, sta confermando tutto il bene che si dice su di lui. L’idea dei rossoneri è portarlo a Milano già entro la sessione invernale. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, non sarà facile riuscirci, dato che il Feyenoord non sembra volersi privare adesso di Gimenez, così come degli altri big, Hancko in testa, seguito dalla Juventus. Tuttavia, c’è fiducia, nell’ambiente rossonero, di riuscire a scalfire il muro alzato dagli olandesi.

Milan, la volontà di Gimenez può essere decisiva: come può dire addio al Feyenoord

Il Milan valuta diverse cessioni in attacco per fare posto allo stesso Gimenez, puntando sulla volontà del calciatore che alla fine potrebbe essere decisiva nonostante tutto.

Gimenez continua a flirtare col Milan sui social, avendo messo un nuovo like all’annuncio dell’arrivo di Walker. Da ambo le parti, c’è la volontà di arrivare a dama. E il club milanista insiste con il Feyenoord, con contatti continui, preparando una nuova offerta per avvicinarsi ai 40 milioni richiesti. Sviluppi da seguire nelle prossime ore, non è detto che Lille-Feyenoord non sia l’ultima partita di Gimenez con gli olandesi.