Emerson Royal cambia il mercato del Milan: dai nuovi addii al sogno Gimenez | CM.IT

Le ultime sulle trattative che coinvolgono i rossoneri: da Noah Okafor a Pavlovic, passando per il possibile colpo in attacco

Sono giorni intensi in Casa Milan. Oggi è finalmente sbarcato a Milano, Kyle Walker, il primo colpo del calciomercato invernale. Al 23 gennaio i tifosi rossoneri, così come Sergio Conceicao, si aspettavano, però, molto di più dalla dirigenza.

La squadra anche ieri è apparsa in affanno, con molti calciatori sulle gambe, ma la panchina troppo corta non permette molti cambi. Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, così, continuano a giocare ininterrottamente. La situazione negli ultimi giorni è anche peggiorata per via degli infortuni che hanno privato il tecnico portoghese di diverse pedine come Malick Thiaw, Samu Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek.

Nella serata di ieri, così, Conceicao si è dovuto affidare anche a dei calciatori, che erano con le valigie in mano come Emerson Royal e Strahinja Pavlovic. Non abbiamo usato a caso il tempo passato: per i due difensori la situazione oggi, infatti, è completamente diversa rispetto a qualche ora fa. Il brasiliano si è infortunato dopo soli due minuti e pochi minuti fa è arrivata la notizia del lungo stop. Uno stop che chiaramente lo toglie dal mercato. Il serbo, invece, è riuscito a giocare per tutta la partita, fornendo un’ottima prestazione, tanto che stamani non sono mancati i sette in pagella, nonostante qualche sbavatura. Pavlovic non andrà di certo al Fenerbahce, che ha chiuso per Skriniar, ma in linea teorica resta sul mercato e con offerte superiori ai 20 milioni di euro, il Milan darebbe il via libera (l’ex Salisburgo piace ancora in Inghilterra e in Germania, allo Stoccarda). Via libera, che il Diavolo avrebbe dato, inoltre, anche per Fikayo Tomori alla Juventus per una trentina di milioni, qualora ci fosse stato il sì del giocatore.

Calciomercato Milan, da Gimenez alle cessioni: il punto della situazione

Il calciomercato chiude il 3 febbraio e in casa Milan le cose da fare sono ancora parecchie. Resta, infatti, viva l’idea di regalarsi un centrocampista, meglio se under 22, così da non avere problemi con le liste. Gli stranieri con le valigie in mano, d’altronde, continuano ad essere parecchi e il primo indiziato a salutare resta ancora Noah Okafor.

Il club rossonero, attraverso i social, ha mandato nel pomeriggio messaggi chiari, mostrando che il calciatore sta bene. D’altronde serve metterlo in vetrina per riuscire a venderlo. Tra Inghilterra, Germania e Italia qualche sondaggio di club importanti è arrivato, ma se non dovesse dire addio, servirà averlo a disposizione perché la coperta in avanti è corta. Il Milan spera di riuscire a disfarsi, chiaramente, anche di Divock Origi e Luka Jovic. Il serbo, però, nonostante l’interessamento da parte del Monza e di altre squadre, è sempre stato poco propenso a lasciare il club rossonero. Anche Samu Chukwueze, che tornerà a disposizione a breve, è sul mercato, con la pista inglese e spagnola da seguire, così come quella araba.

In avanti, dunque, qualcuno farà le valigie per far spazio ad un nuovo calciatore. Il sogno è Santiago Gimenez, che da tempo ha dato il suo ok al trasferimento al Milan. L’operazione, però, è più che complicata vista la volontà del Feyenoord di trattenere l’attaccante. I dialoghi tra le parti ci sono stati e ci saranno, anche, eventualmente, per l’estate, ma per gennaio resta estremamente difficile. Il Diavolo, comunque, proverà a mettere le mani su un giocatore offensivo: un’opportunità da cogliere, magari con l’aiuto di Jorge Mendes.