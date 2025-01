Walker a Milano: il terzino in città, ora le visite mediche. Due mesi di stop per Emerson | VIDEO CM.IT

La prima giornata rossonera del terzino inglese, sbarcato a Milano per svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco

E’ la giornata di Kyle Walker al Milan. L’esperto terzino inglese è il primo colpo invernale del Diavolo, che ieri ha sistemato gli ultimi dettagli con il Manchester City.

L’ok del giocatore era arrivato già da tempo: sì ad un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027. Poi è servito trovare un accordo con i Citizens. Il club di Premier League sembrava disposto a liberare il calciatore a zero ma così non è stato. Walker, alla fine, arriva in prestito gratuito, con diritto di riscatto a cinque milioni di euro. In estate, dunque, il Diavolo deciderà se tenersi il difenso, che il prossimo primo maggio avrà compiuto 35 anni.

E’ un colpo importante per il Milan, che mette le mani su un elemento dalla forte personalità, chiamato a giocare in un ruolo, quello del terzino destro, che negli ultimi anni è stato uno dei talloni d’Achille della squadra. Sulla carta, dunque, Kyle Walker andrà a prendere il posto di Emerson Royal. Il brasiliano è stato messo alla porta e in giornata è previsto un summit tra la dirigenza del Milan e il suo agente, sbarcato ieri in città. È evidente, però, che l’infortunio di ieri potrebbe cambiare i piani del Diavolo.

I mesi di stop, infatti, dovrebbero essere due, uno stop pesante al sapore di ‘beffa’ per i rossoneri intenzionati a cederlo in questi ultimi giorni di mercato. Sul brasiliano era in atto un pressing da parte del Galatasaray, il quale era pronto a pronto a prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. In Inghilterra Everton e Fulham avevano sondato il terreno.

Milan, inizia l’avventura rossonero di Walker

Ma questa, come detto, è la giornata di Kyle Walker. Il terzino inglese è appena sbarcato a Linate Prime, come testimoniano le immagini di Calciomercato.it, muovendo i primi passi da rossonero.

Ora lo attendono le visite mediche a La Madonnina, poi l’idoneità sportiva, prima di recarsi in via Aldo Rossi, a Casa Milan, nella sede del club per mettere nero su bianco