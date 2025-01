Emerson Royal protagonista: l’agente sbarca a Milano, poi l’infortunio

Il Milan deve fare i conti con lo stop del terzino brasiliano. Il giocatore è stato messo alla porta, ma ora tutto può cambiare

E’ davvero clamoroso quanto successo a San Siro nel corso di Milan-Girona, match valevole per la settima giornata di Champions League. Emerson Royal è stato, infatti, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo solo un paio di minuti.

Il terzino brasiliano, schierato titolare nonostante la possibilità concreta di lasciare il Diavolo nei prossimi giorni, si è infortunato alla gamba destra. Sergio Conceicao è stato così chiamato alla prima sostituzione, mandando in campo di Davide Calabria.

Milan, summit per Emerson Royal: si scrive il futuro del terzino

Nel frattempo si registra l’arrivo a Milano del suo agente: nelle prossime ore, infatti, è previsto un incontro tra le parti che farà chiarezza sul suo futuro.

Il Milan, di fatto, lo ha messo alla porta, con l’acquisto di Kyle Walker, che sarà in città domani all’ora di pranzo per svolgere le visite mediche. Sul brasiliano c’è il forte interesse del Galatasaray, pronto ad acquistarlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Si registra, inoltre, l’interesse da parte di alcuni club di Premier League, tra i quali Everton e Fulham. Ora chiaramente ci sarà da valutare le condizioni del calciatore, che inevitabilmente potranno influire sul suo futuro.

Il calciatore, come detto, è in uscita, con il Milan intenzionato a farlo fuori dalla lista stranieri, sia di Champions League che di campionato, per far spazio a Kyle Walker. Emerson Royal, chiaramente, non è l’unico elemento dei rossoneri con la valigia in mano. Sono pronti a salutare, infatti, anche Noah Okafor e Luka Jovic, per i quali si cercherà una sistemazione fino alla fine. Futuro tutto da scrivere, poi, per Pavlovic, anche dopo il no al Fenerbahce.